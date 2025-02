Il mercato chiude senza sorprese: Iling-Junior torna all’Aston Villa. Primavera, tre innesti. Calabria: "Felice di essere qui». Su Pedrola il Barça ha la recompra

Gennaio, andiamo: è tempo di sfoltire. Questo intendeva fare il Bologna dopo essersi congedato dalla Champions League e questo ha fatto: ha asciugato la rosa per non alimentare un potenziale partito degli scontenti. Dopodiché nel ruolo di terzino destro il club rossoblù ha sostituito il neo atalantino Posch con l’ex capitano del Milan Calabria (nella foto) e, dopo le uscite di Karlsson e Iling-Junior, ha deciso di puntare su un esterno d’attacco di qualità sicura come il talento del Barca Pedrola, prelevato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, mettendo nel conto che se il ragazzo nei prossimi mesi dovesse esplodere il club catalano a giugno potrà esercitare il diritto di recompra. Cinque calciatori usciti (Posch, Corazza, Urbanski, Karlsson e Iling-Junior) e due entrati (Calabria e Pedrola).

E’ il mercato di riparazione che sarebbe servito a una squadra in piena corsa per un posto al sole in Europa e, al netto dell’ostacolo Atalanta di questa notte, potenzialmente in lizza anche per la Coppa Italia? Lo scopriremo solo vivendo, nonché sperando che Italiano continui a rivelarsi il valore aggiunto del gruppo, in attesa che gli uomini mercato in scadenza di contratto a giugno, Sartori e Di Vaio, sistemino le loro posizioni.

Ieri l’ultimo giorno di mercato rossoblù si è chiuso senza particolari sussulti. Dopo aver ufficializzato l’interruzione del prestito di Iling-Junior, che l’Aston Villa ha subito girato, a sua volta in prestito, al Middlesbrough (club di Championship, la serie B inglese), i dirigenti di Casteldebole hanno annunciato le operazioni in entrata di Davide Calabria e Estanis Pedrola. Calabria, classe ‘96, sbarca a Casteldebole in prestito fino a giugno, quando scadrà il suo contratto col Milan. Il difensore ha scelto la maglia numero 14, oggi a Bergamo si accomoderà in panchina ma ieri ha già salutato i suoi nuovi tifosi: "Sono contento di essere qui e spero di vedervi presto al Dall’Ara". Lo stesso messaggio al popolo rossoblù lo ha rivolto più tardi, sui canali social del club, Estanis (abbreviazione di Estanislau) Pedrola, classe 2003, esterno d’attacco cresciuto nella ‘cantera’ del Barcellona ma di proprietà della Sampdoria. Il Bologna lo ha rilevato con la formula del prestito oneroso (500 mila euro) e un diritto di riscatto fissato a 4 milioni: a giugno il Barcellona può però esercitare un diritto di recompra a 7 milioni oppure il 50 percento sulla futura rivendita.

Intanto la Primavera ha tre nuovi rinforzi: il difensore 2006 montenegrino Bodin Tomasevic, l’esterno d’attacco polacco Oskar Tomczyk e l’italianissimo, classe 2005, Giuseppe Battimelli.

Massimo Vitali