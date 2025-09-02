Il mitico Heggem. Villa: "E’ nato pronto, ha letture e carattere. Ma ci vuole Lucumi"

"Nato pronto". E se lo dice il Mitico Villa c’è da fidarsi. Per diventare il Mitico Heggem Torbjorn dovrà ancora mangiare parecchi panini (pardon: salmoni), ma intanto la prima col Como del gigante venuto dai fiordi è stata un inizio carico di promesse. Lui, Vitik, Lucumi trattenuto a forza, l’approccio di Zortea, Immobile e il rischio infortuni, il Bologna che verrà. Quando c’è da fare le carte alla stagione Renato Villa non tira mai indietro le gamba.

Villa, il primo giudizio che le viene in mente dopo aver visto Heggem giganteggiare col Como? "E’ partito col piede giusto: sicuramente ha dato l’impressione di essere uno nato pronto. Non è rapido sul breve ma ha intelligenza tattica, è sveglio e ha fatto un paio di chiusure che dimostrano che sa leggere bene le situazioni di gioco. E’ un avvio molto promettente, anche se per dare un giudizio più fondato aspetterei qualche partita".

In ogni caso, da ultimo arrivato, è sembrato essere più avanti di Vitik nell’assimilazione del calcio di Italiano. "La sensazione oggi è quella, magari invece tra tre mesi Vitik sarà dominante. Ogni calciatore ha i suoi tempi e qui siamo solo all’inizio della stagione".

Lucumi, invece, dopo una lunga telenovela alla fine è rimasto. "Per me, ma soprattutto per il Bologna, da un punto di vista tecnico è un’ottima notizia. La coppia Vitik-Heggem, se affronti attaccanti veloci, può rappresentare un’incognita perché nessuno dei due è veloce. Lucumi invece lo è e se lo metti vicino a uno dei due ne esce una coppia molto bene assortita. C’è solo un però...".

Quale? "Che venderlo adesso avrebbe portato nelle casse 25 milioni, mentre se lo vendi a gennaio ne prendi solo dieci. E’ una valutazione che sicuramente il club avrà fatto, soppesando i fattori tecnici ed economici".

Dietro, tra i nuovi arrivati, si è visto anche Zortea. "A me è piaciuto. Ha gamba e buona tecnica, è diligente in entrambe le fasi. Per essere solo la prima partita anche lui mi ha fatto una buona impressione".

Buona impressione anche il Bologna che ha ‘spento’ la luce del Como. A proposito: c’era molto preoccupazione dopo il black-out dell’Olimpico. "Non da parte mia. Era solo la prima partita, in casa di una Roma forte, con tanti potenziali titolari che per un motivo o per l’altro mancavano. Col Como Italiano ha sistemato un po’ di cose e si è rivisto il Bologna della scorsa stagione".

E lo si è rivisto con Castro: non con Immobile. "Mi ha un po’ stupito la scelta di iniziare la stagione con Immobile titolare. Poi è arrivato questo brutto infortunio, che dovrà essere gestito con molta cautela anche quando il ragazzo sarà clinicamente guarito. Castro nel frattempo dà ottime garanzie, ma bisogna che si svegli Dallinga perché altrimenti a gennaio il Bologna su di lui dovrà fare valutazioni approfondite".

Dove arriva questo Bologna? "Se in campionato arriva tra le prime otto-nove io sarei già soddisfatto".

Da ottavi o noni mica si fa l’Europa però. "Vero: ma non c’è solo il campionato. In Europa League incontri subito l’Aston Villa, ma tolto gli inglesi e il Celtic sono tutte avversarie abbordabili, quindi mi aspetto di passare il turno. Poi c’è la Coppa Italia, dove fino alla finale hai il vantaggio del fattore campo. E la Supercoppa italiana: sono due gare secche e Italiano ha già dimostrato che in gara secca può fare lo sgambetto a chiunque".

I calzettoni abbassati di Heggem al pronti via ci hanno ricordato il calcio del Mitico Villa. "Ai miei tempi non c’era l’obbligo dei parastinchi ma i calzettoni li abbassavi a fine partita, quando eri stanco e arrivavano i crampi. Solo Stringara faceva eccezione e li abbassava subito". Intanto lei sta chiudendo il ventiseiesimo anno del Camp estivo che porta il suo nome. "Adesso sono a Codogno, a due passi da dove sono nato. Quest’anno abbiamo portato ottocento ragazzi in quattro diverse regioni. Tanta fatica, tanta passione: ma a sessantasei anni mi diverto ancora a stare sul campo".