Il notiziario da Torino. Tameze ko e Ricci fuori. Vanoli, guai in mediana

Centrocampo da rifare, per il tecnico granata. Al Dall’Ara, Vanoli non potrà contare sullo squalificato Ricci, ma non è finita: Tameze, costretto alla sostituzione contro il Genoa, nell’ultimo turno, all’interno del primo tempo sarà costretto ai box a causa di un problema al polpaccio. Per l’esattezza, citando la nota del club granata, trattatsi di "un trauma distrattivo al soleo sinistro". Tempi di recupero da valutare e da valutare c’è pure la situazione di Ilic, in trattativa con lo Spartak Mosca, dato che in Russia il mercato chiuderà solo il 20 febbraio.

Out pure i lungodegenti Zapata, Schuurs, Savva e Ilkhan: insomma, Torino in emergenza, con Vanoli che dovrebbe puntare su Casadei e Linetty (o Gineitis) in caso di 4-2-3-1, con Elmas che scalpita per trovare spazio dopo il ritorno in Italia.

m. g.