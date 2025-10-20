Il portiere protagonista all’esordio in stagione. Holm goleador: "Il turnover è il nostro segreto». Ravaglia: "Bella la fiducia su di me. Ecco come ho fermato Felici...»

Farsi trovare pronti, sfruttare al meglio le occasioni e lasciare il segno nelle rotazioni fisiologiche di una stagione lunga e ricca di impegni. La vittoria di Cagliari è la cartina al tornasole di una filosofia, quella del Bologna, basata su un ampio gruppo di uomini pronti a prendersi le proprie responsabilità e all’occorrenza caricarsi la squadra sulle spalle. Oppure tra le mani. Come quelle solide di Federico Ravaglia, che dall’inizio dell’anno non aveva ancora indossato la casacca da titolare e che proprio nella prima vittoria in trasferta è stato silente protagonista.

"Sono contento della decisione del mister e di aver ripagato la sua fiducia", dice lui che ha messo la firma nell’unica vera occasione del Cagliari, con la respinta su Felici che ha eliminato le velleità dei sardi. Un intervento pulito ma anche arrivato al momento giusto, in una partita senza troppi sussulti e vissuta quasi sempre da spettatore.

"Adesso torniamo a Bologna e ricarichiamo le pile, perché giovedì siamo di nuovo in campo – osserva Federico –. Questo è un periodo tosto: abbiamo tante partite in poco tempo, ma sappiamo che dobbiamo farci trovare tutti pronti". E lui lo ha fatto con quell’intervento pesantissimo nell’economia della partita.

Ed è proprio sulla parata che si sofferma il numero 13: "Non avevo troppo tempo per andare a chiudere su Felici, così ho deciso di restare fermo e concentrato, quanto più reattivo possibile. Poi siamo anche stati bravi nel segnare e portare a casa il risultato".

Un discorso analogo si può fare per Emil Holm, che una maglia da titolare l’avrebbe forse d’ufficio per leve e fisicità ma che troppo spesso è stato frenato sul piano della continuità, specialmente a causa degli infortuni. Eppure lo svedese quando c’è si vede e il suo gol, il primo stagionale, di rapina in area come un vero attaccante, è la testimonianza di quanto sia importante la sua presenza sullo scacchiere di Vincenzo Italiano. Perché oltre al gol, la sua capacità di spinta e anche le coperture difensive potranno essere utilissime in un’annata dai molteplici avversari: "Il turnover ci aiuta molto in vista delle tante partite in pochi giorni – racconta lo svedese –. Sono felice per la squadra. Non era semplice, ma siamo riusciti a portare a casa tre punti in trasferta". Perché se tutti sono fondamentali, così come sottolineato più volte da Italiano, avere un Holm così e un alterego affidabile di Skorupski come Ravaglia può davvero fare la differenza.

