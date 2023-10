Il punto infortuni. Guaio El Azzouzi: out 3 settimane. Lollo e Beukema da rivalutare

Timori confermati per Oussama El Azzouzi, pericolo scampato per Lorenzo De Silvestri. E’ stata giornata di esami, quella di ieri, per i due rossoblù che non hanno terminato la gara di Reggio Emilia con il Sassuolo a causa di risentimento muscolare ai flessori della coscia.

Volto e gesta di El Azzouzi (nella foto Alive) dopo il problema non lasciavano ben sperare e infatti la conferma è arrivata da ecografia e risonanza: lesione di secondo grado del gracile destro, con tempi di recupero di tre settimane. Complice la sosta, il nazionale marocchino salterà Lazio e Fiorentina e tornerà a disposizione per il match casalingo con il Torino del 27 novembre.

Nessuna lesione, invece, per De Silvestri, vittima di un affaticamento al flessore sinistro, che come Sam Beukema (fermatosi nel pre-partita del Mapei Stadium) sarà rivalutato in settimana: ancora non è certo però se terzino e centrali recupereranno in tempo per la Lazio, dato che la settimana è cortissima e con i biancocelesti si giocherà venerdì, con due soli allenamenti a disposizione dopo la sfida di Coppa Italia.

m.g.