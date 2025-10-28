Il ritorno Italiano scalpita, rebus Torino

Il Bologna si prepara a riabbracciare Vincenzo Italiano. Visita di controllo questa mattina per il tecnico, ricoverato lunedì della scorsa settimana a causa di una polmonite bilaterale all’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi. La notizia arrivò come un fulmine a ciel sereno all’indomani della vittoria di Cagliari, il peggio è alle spalle e il tecnico in via di guarigione: se tutto andrà come allenatore e dirigenza si augurano, senza contrattempi, Italiano sarà dimesso questa mattina. La rifinitura di Bologna-Torino è in programma alle 11 a Casteldebole e il tecnico non avrà tempo e modo di segure la seduta, preparata comunque nei dettagli insieme allo staff e con lo spogliatoio, che seguirà a distanza per un ultimo giorno, come già avvenuto tra Bucarest e Firenze, quando il Bologna gli ha dedicato la prima vittoria in Europa League e una gran prestazione al Franchi frustrata da errori e polemiche arbitrali. Non la seguirà anche perché alle dimissioni faranno seguito le raccomandazioni di evitare di prendere freddo. L’appuntamento con la squadra dovrebbe essere quindi domani e Italiano potrà tornare al fianco dei suoi uomini contro i granata. Con qualche accorgimento e accortezza, però. Alla sfida con i Torino, l’allenatore dovrebbe assistere da uno sky box riparato del Dall’Ara e non dalla panchina. E alla conferenza che seguirà alla sfida si presenterà sempre il suo vice Daniel Niccolini, perché oltre ad evitare di prendere freddo è sconsigliato al mister esporsi a numerosi contatti con persone in un momento in cui il sistema immunitario ha bisogno di riguardo ed esposizione limitata.

Salvo sorprese, questo dovrebbe essere il programma e il decorso post ricovero del tecnico rossoblù, che potrà prendersi l’abbraccio del Dall’Ara. Il condizionale è d’obbligo perché la certezza arriverà solo questa mattina, dato che a ieri i medici avevano comunque il dubbio di poter rinviare le dimissioni a mercoledì. Ed è d’obbligo pure perché Vincenzo Italiano scalpita dal desiderio di tornare in panchina e toccare l’erba del suo Dall’Ara, anche se dovrebbe rimanere fedele ai consigli medici ed evitare sorprese nel bruciare i tempi del ritorno in panchina: anche questa sarà una delle condizioni che i medici valuteranno prima di decidere se dare il via libera o meno alle dimissioni. Se tutto proseguirà come preannunciato, Italiano tornerà alla normalità in vista di Parma presentandosi alla conferenza di sabato e tornando in panchina domenica. Oggi, invece, niente conferenza stampa, neppure da parte di Niccolini. C’è poco tempo e voglia di tornare sui torti arbitrali di Firenze, c’è la necessità di rivolgere tutte le energie a una gara casalinga delicata contro un Torino in risalita e reduce da due vittorie che mette in palio punti pesantissimi per restare in alto.