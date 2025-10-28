Il ritorno Italiano scalpita, rebus Torino

Acquista il giornale
Questa mattina la visita di controllo: dimissioni dall’ospedale probabili già oggi, al massimo domani. Ma non sarà in panchina

di MARCELLO GIORDANO
28 ottobre 2025
Il tecnico Vincenzo Italiano, 47 anni, non vede l’ora di tornare in panchina

Il Bologna si prepara a riabbracciare Vincenzo Italiano. Visita di controllo questa mattina per il tecnico, ricoverato lunedì della scorsa settimana a causa di una polmonite bilaterale all’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi. La notizia arrivò come un fulmine a ciel sereno all’indomani della vittoria di Cagliari, il peggio è alle spalle e il tecnico in via di guarigione: se tutto andrà come allenatore e dirigenza si augurano, senza contrattempi, Italiano sarà dimesso questa mattina. La rifinitura di Bologna-Torino è in programma alle 11 a Casteldebole e il tecnico non avrà tempo e modo di segure la seduta, preparata comunque nei dettagli insieme allo staff e con lo spogliatoio, che seguirà a distanza per un ultimo giorno, come già avvenuto tra Bucarest e Firenze, quando il Bologna gli ha dedicato la prima vittoria in Europa League e una gran prestazione al Franchi frustrata da errori e polemiche arbitrali. Non la seguirà anche perché alle dimissioni faranno seguito le raccomandazioni di evitare di prendere freddo. L’appuntamento con la squadra dovrebbe essere quindi domani e Italiano potrà tornare al fianco dei suoi uomini contro i granata. Con qualche accorgimento e accortezza, però. Alla sfida con i Torino, l’allenatore dovrebbe assistere da uno sky box riparato del Dall’Ara e non dalla panchina. E alla conferenza che seguirà alla sfida si presenterà sempre il suo vice Daniel Niccolini, perché oltre ad evitare di prendere freddo è sconsigliato al mister esporsi a numerosi contatti con persone in un momento in cui il sistema immunitario ha bisogno di riguardo ed esposizione limitata.

Salvo sorprese, questo dovrebbe essere il programma e il decorso post ricovero del tecnico rossoblù, che potrà prendersi l’abbraccio del Dall’Ara. Il condizionale è d’obbligo perché la certezza arriverà solo questa mattina, dato che a ieri i medici avevano comunque il dubbio di poter rinviare le dimissioni a mercoledì. Ed è d’obbligo pure perché Vincenzo Italiano scalpita dal desiderio di tornare in panchina e toccare l’erba del suo Dall’Ara, anche se dovrebbe rimanere fedele ai consigli medici ed evitare sorprese nel bruciare i tempi del ritorno in panchina: anche questa sarà una delle condizioni che i medici valuteranno prima di decidere se dare il via libera o meno alle dimissioni. Se tutto proseguirà come preannunciato, Italiano tornerà alla normalità in vista di Parma presentandosi alla conferenza di sabato e tornando in panchina domenica. Oggi, invece, niente conferenza stampa, neppure da parte di Niccolini. C’è poco tempo e voglia di tornare sui torti arbitrali di Firenze, c’è la necessità di rivolgere tutte le energie a una gara casalinga delicata contro un Torino in risalita e reduce da due vittorie che mette in palio punti pesantissimi per restare in alto.

