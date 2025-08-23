Il rush finale di mercato: Karlsson verso l’addio. Corazza convocato vista la squalifica di Miranda. Possibili offerte per Moro. Rowe, pollice in su: manca solo l’ufficialità. E da Torino spunta Ilic per il centrocampo

Jonathan Rowe (22 anni) è rossoblù. L’Inglese è sbarcato ieri mattina in città per sostenere le visite mediche, al termine delle quali arriverà l’ufficialità. Sarà il calciatore più pagato della storia del Bologna, con i suoi 19,5 milioni di costo cartellino, a cui seguirà un quadriennale da 1,5 milioni netti più un’opzione a favore del Bologna per un quinto anno. Le attese di Italiano e del popolo rossoblù sono altissime, nei suoi confronti, come testimoniato dalle dichiarazioni del tecnico rossoblù.

Da Marsiglia, invece, De Zerbi lo scarica per la rissa con Rabiot che ha portato all’esclusione dalla rosa e all’approdo in rossoblù: "Mai vista una scena così, Bakola era a terra e i medici lo stavano rianimando, Rowe e Rabiot hanno dato vita a una rissa da pub. Per la prima volta in vita mia non ho saputo cosa dire o cosa fare. Gli attributi andrebbero mostrati in campo, non in questo modo negli spogliatoi, con i compagni". Senza un episodio simile, difficilmente il Bologna avrebbe potuto portare a casa un giocatore di questo livello: saperne domare il carattere e riuscire a indirizzarne le energie nervose sarà la sfida di Italiano nel prossimo futuro.

Chiuso l’affare, intanto, il Bologna riflette e lo farà fino a dopo la sfida con la Roma. Sartori, infatti, è partito al seguito della squadra, segno che difficilmente ci saranno operazioni di mercato nelle prossime ore. Semmai si riflette sulla mediana e si lavora per fare cassa dopo l’esborso da 19,5 milioni per Rowe: Karlsson avrà il via libera alla ripresa degli allenamenti dopo la prima di campionato, Urbanski è vicino alla cessione al Maiorca per 2-3 milioni più percentuale su futura rivendita. Sarà addio anche per Ilic, in prestito o a titolo definitivo e si valuta l’eventuale cessione di Moro, qualora dovessero arrivare offerte reputate all’altezza. Per Karlsson si spera in un addio a titolo definitivo per ricavare 5-6 milioni.

Il tesoretto potrebbe aiutare per un innesto in mediana. Con il Sassuolo che ha acquistato Matic, Nicolussi Caviglia (25) del Venezia resta ancora sul mercato e da Torino è stato proposto Ivan Ilic (25), serbo ex Verona e City, che in granata non si è consacrato ed è sul mercato dopo l’arrivo di Asllani: potrebbe rappresentare un’occasione anche per un prestito, qualora il budget non consentisse di andare oltre e di arrivare a Nicolussi Caviglia, senza dimenticare gli intrecci con Fiorentina e Monza per Mandragora (28) e Pessina (28). Chiusa l’operazione Rowe, però, l’attesa è tutta per l’esordio in campionato, gara al termine della quale dovrà seguire lo sfoltimento della rosa che dovrà passare pure dal prestito di Corazza, convocato a Roma in caso di bisogno, data la squalifica di Miranda, per coprire le spalle a Lykogiannis.

Marcello Giordano