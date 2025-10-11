Il sindaco a Dedalus: "Il Dall’Ara così com’è può andare avanti anche vent’anni. Ma se si vuole qualcosa di moderno, bisogna cambiare». Restyling, mantenimento o nuovo impianto. Lepore: "Aspettiamo la risposta del Bologna»

Dopo oltre nove anni dalla presentazione del progetto di restyling dello stadio Dall’Ara alla Soprintendenza, il progetto è ancora in stallo. Ma a fine mese scadono i termini per poter candidare Bologna a ospitare Euro 2032 e per metà mese il sindaco Lepore ha annunciato una road map.

Nei primi giorni della prossima settimana è in programma un incontro tra i vertici del club rossoblù e quelli di Palazzo d’Accursio. Il tutto pochi giorni dopo il richiamo del presidente della Fifa Infantino al mondo delle politiche locali e nazionali dell’Italia.

"Se non riusciamo a preparare gli stadi italiani per Euro 2032 allora veramente bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti, bisogna muoversi".

A pochi giorni dal nuovo vertice, ha fatto il punto della situazione il sindaco Lepore, attraverso la trasmissione di è Tv Dedalus.

"Ci tengo a chiarire il Dall’Ara non ha bisogno di una ristrutturazione per poter avere una agibilità, per altri 15-20 anni possiamo farlo andare avanti com’è e si può giocare. E’ chiaro che si vuole la copertura, se si vuole fare un Europeo e avere stadio moderno al passo con i tempi occorre un progetto come quello proposto o un’alternativa. L’aumento dei costi post Covid non rende sostenibile per il Bologna Calcio il progetto di restyling".

Vero, anche perché il Comune non alzerà il finanziamento da 40 milioni. Lo è altrettanto che il Comune di Bologna non ha mai alzato la quota di finanziamento dei 40 milioni inizialmente stanziati, i rincari sono tutti a carico del club.

"Di recente – continua il sindaco Lepore – è arrivato a Bologna il ministro dello Sport Abodi che ha chiarito che i fondi governativi per gli stadi non saranno a fondo perduto, ma sotto forma di prestiti. Potrà però intervenire anche il Credito Sportivo. Ci sono valutazioni in atto e attendiamo che il Bologna ci dica se e come vuole andare avanti, magari con un piano di restyling minore".

In realtà, da Casteldebole la sensazione è che si valuti il restyling così come programmato o l’idea di uno stadio nuovo. Su quest’ultimo Lepore ci tiene a precisare.

"Conoscendo la storia del Dall’Ara e tentativi precedenti di fare un nuovo stadio, mi interessa sapere se ci sono finanziatori e chi metterà le eventuali risorse per farlo. Noi possiamo mettere risorse su Dall’Ara, non su un eventuale nuovo stadio".

A giorni il vertice tra Comune e Bologna per chiarire i contorni della partita. Il tempo, considerando la candidatura per Euro 2032 e i fondi governativi, sta per scadere.