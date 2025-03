Il sindaco ha attaccato il presidente del Milan che lo ha citato per danni al Tar dopo il rinvio per alluvione. Lepore, che frecciatina a Scaroni: "Una risposta alla prepotenza...»

Bologna-Milan continua. Alla vittoria sul campo nello scontro diretto per l’Europa dei rossoblù, segue la ’rivincita’ politica. Il big match non è finito al triplice fischio, alle polemiche di campo sollevate da Conceiçao, seguono quelle social di chi non ha dimenticato gli scontri istituzionali seguiti al rinvio della sfida originariamente in programma lo scorso 26 ottobre. Dopo la rimonta firmata Castro-Ndoye, l’ultima zampata l’ha mette il sindaco di Bologna Matteo Lepore, attraverso un post pubblicato su Instagram: "Una bellissima vittoria, la risposta migliore alla prepotenza. Grazie ragazzi!". L’affondo è un messaggio neppure troppo velato al presidente rossonero Paolo Scaroni, che lo ha citato per danni al Tar, in seguito all’ordinanza con cui il primo cittadino rinviò la sfida causa alluvione.

"Si poteva giocare a porte chiuse. Questa decisione presta il fianco a metterne in discussione la legittimità, si entra nel mondo del risarcimento dei danni. Il danno che abbiamo ricevuto è difficile da quantificare, ma non giocare la gara fino a febbraio ci crea un problema non da poco. Stiamo esaminando questo tema. Sono furioso, e quando sono furioso sono attivo, non passivo. Mi ci dedicherò". Con queste parole Scaroni preannunciò le azioni legali nei giorni terribili dell’alluvione, con polemiche su polemiche, in cui i tifosi rossoblù schiumarono di rabbia invitando i milanisti a venire in città e spalare fango, invece di aggiungerne all’interno di una città paralizzata e in ginocchio. Aspettando il pronunciamento del tribunale amministrativo regionale, Lepore ha voluto approfittare del risultato di campo per pungere il rossonero e prendersi una rivincita morale e dialettica. E se Lepore omette il destinatario del suo messaggio, comunque evidente, l’ex assessore Luca Rizzo Nervo va dritto al bersaglio, nel commentare la vittoria: "Sweet Dream. Ps Buonanotte Scaroni...". Commenti che dividono tifo, piazze e politica.

A proposito di rinvincite, dopo la vittoria sul Milan e la semifinale di Coppa Italia, tra social e radio c’è chi sbeffeggia Thiago Motta, il cui addio è rimasto indigesto. Meme, battute ironiche si sprecano per il tecnico che ha condotto il Bologna in Champions: "Ha sottovalutato l’importanza della società che qui aveva alle spalle e le capacità dei suoi dirigenti sentendole proprie", i commenti riportabili che vanno per la maggiore di una Bologna che si è scoperta grande a prescindere dal tecnico.

Marcello Giordano