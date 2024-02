Il sogno Champions. Di Vaio: "La Dea, gara stimolante». Oggi i biglietti per Bergamo

Dopo un’attesa, un’altra attesa. Finita quella di Castro, ecco quella per l’Atalanta: "Ma la bellezza di questa stagione è che appena finita una partita, non vediamo che arrivi quella dopo". Parola di Marco Di Vaio, che a margine della presentazione di Santiago Castro fotografa così un’annata in cui Bologna gioca per qualcosa di importante dando spettacolo. La città risponde e risponderà anche questa mattina, quando aprirà la prevendita per il match di Bergamo: i 750 biglietti a disposizione per il settore ospiti andranno bruciati in poche ore: "L’Atalanta è stato e rappresenta per un club come il nostro un modello di crescita ed è bello e stimolante arrivare alla partito con loro in questa condizione, praticamente alla pari. Abbiamo un gruppo ambizioso, fatto di ragazzi che vogliono affermarsi o spiccare il volo, che vogliono arrivare lontano, che non si accontentano. Questo è palpabile a partire dal mister, che è uno diverso, che fa cose diverse, che ha e offre a chi lavora con lui una forte identità".

La stessa fame ce l’ha Santiago Castro: "Ormai conoscete quasi tutto di lui, della lunga trattativa, in cui abbiamo voluto anticipare il mercato estivo per evitare che ce lo soffiassero. Una cosa però non la sapete. Prima di una nostra partita mi mandò un messaggio: mi spieghi come hai fatto a fare tutti quei gol in A? Aveva guardato i video miei e di tanti campioni del passato. Questo è un ragazzo che pensa al calcio e che mentalmente si allena anche quando non è in campo. E che ha sposato l’idea che avevamo per lui e per il futuro del club".

Marcello Giordano