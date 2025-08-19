Il Sunderland ci riprova. Lucumi, offerti 28 milioni. Il club prova a resistere

Il Sunderland all’assalto di Jhon Lucumi. Una notizia guasta la serenità di Casteldebole e la marcia di avvicinamento alla prima di campionato dei rossoblù a Roma contro i giallorossi: quella dell’offerta inglese per il centrale colombiano. Il Sunderland di Ghisolfi, ex diesse della Roma, ha messo sul piatto i 28 milioni della clausola prevista dal contratto di Lucumi.

Di più: per il giocatore, che ha compiuto 27 anni a giugno, stando alle indiscrezioni, è pronto un quinquennale da 3 milioni netti a stagione con opzione su un sesto anno.

Insomma, dai 15 milioni garantiti ai 18, mentre a Bologna il centrale ha un contratto da 800mila euro netti a stagione fino al 2027, con proposta di rinnovo con adeguamento per raddoppiare l’attuale stipendio.

Va da sè che il giocatore ha fatto sapere che accetterebbe la proposta. Il Bologna, prova a resistere. Se da un lato il Sunderland ha messo sul piatto il valore della clausola rescissoria, dall’altro la dirigenza rossoblù intende far valere i termini contrattuali: la clausola scadeva il 15 luglio e oggi spetta al club l’eventuale via libera, e non più al giocatore.

Il Sunderland ha perso due centrali (Alese e O’Nien) e prova a mettere pressione al Bologna e a Lucumi. Il Bologna è però già di per sè sotto pressione, avvicinandosi all’esordio dopo aver incassato 4 reti dall’Ofi Creta palesando problemi di tenuta.

Cedere il colombiano, dopo aver venduto Beukema, significherebbe affidarsi a una coppia di centrali tutta nuova (Vitik ed Heggem, che ieri si è allenato con i compagni) e sdoganare una rivoluzione difensiva, dovendo reperire un sostituto di Lucumi.

Morale, la prima risposta del Bologna è stata un rifiuto alla proposta del Sunderland, con l’ad Fenucci che ha tenuto fede alle parole spese in conferenza stampa dopo l’addio di Beukema e Ndoye: "Stop alle cessioni eccellenti".

Resta da capire se nelle prossime ore e nei prossimi giorni Lucumi incasserà il rifiuto senza battere ciglio o si metterà di traverso. E pure se il Sunderland insisterà ulteriormente. Intanto, nella giornata di ieri, il Bologna ha avuto nuovi contatti con il Napoli per avere la conferma sul patto per Alessandro Zanoli (24 anni), dopo il tentativo di inserimento dell’Udinese.

Conferma ottenuta, il Bologna aspetterà l’esterno partenopeo, che sarà liberato una volta che il Napoli chiuderà per il sostituto. Si cerca squadra a Ilic, per il quale sono arrivati sondaggi dalla Turchia e a Casteldebole, date le evoluzioni su Lucumi, non scartano l’idea di un investimento su un quinto centrale Under, in caso di occasioni last minute.