Il tecnico, al Sant’Orsola per una polmonite, vorrebbe esserci domani. Tabù Pioli per i rossoblù. Fretta Italiano: sta meglio e scalpita. Ma per Firenze prevale la prudenza

Sarebbe potuto essere un incrocio tra ex: Fiorentina-Bologna è pure il confronto tra Vincenzo Italiano e Stefano Pioli, signore indimenticato che qui fu di casa tra l’ottobre 2011 e il gennaio 2014 e scrisse il record dei 51 punti (superato solo da Thiago Motta prima, nell’anno della Champions e Italiano poi), esonerato con la squadra in zona salvezza e che sarebbe poi retrocessa sotto la presidenza Guaraldi. Invece niente: appuntamento rinviato al ritorno, salvo sorprese.

Italiano sarebbe dovuto uscire oggi dall’ospedale, dopo il ricovero di lunedì per polmonite, ma i medici raccomandano cautela e vorrebbero trattenerlo anche per il week end, dimettendolo solo lunedì. Italiano spinge, ha voglia di tornare in panchina, ma la salute è cosa seria. Le sue condizioni sono in miglioramento, la terapia antibiotica sta facendo effetto, ma le raccomandazioni sono di riguardo e dal Sant’Orsola Malpighi gli hanno già caldamente consigliato di rinviare almeno al Torino il suo ritorno al fianco della squadra. Salvo sorprese, così andrà, ma oggi ci saranno nuovi consulti.

Intanto Italiano segue a distanza i rossoblù, che ieri hanno ripreso gli allenamenti dopo il successo fondamentale di Bucarest. Immobile resta a parte, ergo il suo ritorno dovrebbe slittare alla prossima settimana. Ed è probabile un nuovo turnover, dopo gli otto-undicesimi di formazione cambiata tra Cagliari e Bucarest: a Firenze, probabili i ritorni dal primo minuto di Holm e Miranda, possibile chance per Casale al centro, per Ferguson in mediana e gara dell’ex per Bernardeschi sulla trequarti, mentre davanti dovrebbe rientrare Castro.

Il tutto per sfatare il tabù Pioli, che da ex è imbattuto contro il Bologna: diciassette gli incroci dopo la sua avventura in rossoblù e il bilancio racconta di 12 ko e 5 pareggi tra Lazio, Inter, Fiorentina e Milan, con una striscia di vittorie a favore di Pioli di 5 successi consecutivi tra il 2019 e il 2021 e di 9 vittorie e un pareggio tra il 2017 e il 2021. E’ un tecnico in crisi, oggi. Perchè la sua Fiorentina, partita con ambizioni Champions, è terzultima, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, con tre punti frutto di tre pareggi e che ha collezionato 4 ko che fanno male: compreso l’ultimo di San Siro con il Milan, che ha acceso le polemiche arbitrali per il rigore sanzionato a Parisi su Gimenez dopo revisione Var.

E’ pure un tecnico che ha un buono score contro Italiano. In 8 gare, 5 vittorie. Ma Italiano lo ha sconfitto tre volte, una alla guida dello Spezia e due della Fiorentina quando Pioli sedeva sulla panchina rossonera. Italiano è l’amuleto per provare a sfatare il tabù Pioli e proseguire la scalata alla classifica. Anche se Italiano anche domani dovrebbe seguire la gara dall’ospedale.

