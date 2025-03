Il tecnico del Verona vanta quattro successi. Zanetti, vero tabù: contro il Bologna sa solo vincere

Sarà esame vero, quello del Bentegodi di domenica, per il Bologna: e non solo perché il Verona nell’ultimo turno casalingo ha battuto la Fiorentina ed è stata l’unica squadra capace di uscire con i tre punti dal Dall’Ara in questa stagione.

Ci sarà pure un tabù da sfatare: quello relativo al tecnico dell’Hellas, quel Paolo Zanetti che ha sempre vinto contro i rossoblù nei 4 incroci che si sono verificati nel corso della sua carriera, sempre alla guida di squadre in lotta per la salvezza.

La striscia è partita il 21 novembre 2021, quando alla guida del Venezia sbancò Bologna grazie al gol di Okereke. Non avrebbe poi finito la stagione, Zanetti, complice un crollo di rendimento dopo una buona partenza.

Si sarebbe però ripetuto l’anno successivo con l’Empoli: sempre per 0-1, con il blitz firmato da Bandinelli. Avrebbe poi calato il tris al ritorno, Zanetti: 3-1 per l’Empoli al Castellani, con l’autorete di Lucumi, e i gol di Akpa Akpro e Nicolò Cambiaghi, ora a disposizione di Italiano, con Orsolini a limitare i danni dal dischetto.

E poi il blitz dello scorso 30 dicembre, con il 2-3 sancito dall’autorete di Castro, dopo una gara pazza che vide i rossoblù andare in vantaggio, farsi superare rimanendo in inferiorità per l’espulsione di Pobega (seconda dopo quella con la Lazio) e tornare momentaneamente sul 2-2 con Dominguez, nonostante l’uomo in meno.

E’ squadra in corsa per la salvezza, l’Hellas che ha 4 lunghezze di vantaggio sulla terzultima. A undici gare dal termine, i punti pesano doppio: tanto per il Bologna, in piena rincorsa per l’Europa, quanto per chi lotta per mantenere la categoria.

Tra l’altro il Bologna in questa stagione ha sofferto le cosiddette piccole: basti ricordare i pareggi con l’Empoli, quello di Lecce o la vittoria all’ultimo respiro con i salentini al Dall’Ara all’andata. E, ancora, il ko di Parma (al Dall’Ara finì in parità nonostante la superiorità numerica per un tempo della squadra di Italiano), infine, un dettaglio che dettaglio non è: il Verona è stata l’unica squadra capace di vincere al Dall’Ara in questa stagione.

Il Bologna ha bisogno di ritrovare il passo in trasferta e per riuscirci dovrà passare a Verona, dimostrando di riuscire ad avere la meglio su un’avversaria che già all’andata ha dimostrato di saper sporcare la partita e gli ingranaggi di un Bologna in difficoltà con quelle squadre che non cercano necessariamente di arrivare ai risultati giocando a viso aperto.

Il pericolo numero uno, però, si chiama Paolo Zanetti, fin qui imbattibile per il Bologna: gli amanti della scaramanzia tocchino ferro.

Marcello Giordano