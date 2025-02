IL TECNICO DELLA DEA: "ORA guardiamO AVANTI». Gasperini: "Abbiamo fatto una buona prestazione. Occasioni per tutti, paghiamo le palle inattive»

La Dea battuta ed eliminata dal Bologna in casa sua davanti ai suoi tifosi. Gian Piero Gasperini la prende però con il sorriso riconoscendo anche i meriti dei rossoblù: "Siamo usciti da una competizione che negli ultimi anni ci ha visto sempre protagonisti, ma abbiamo subito altri impegni a cui pensare a partire da sabato con il Verona in campionato e mercoledì in Champions con il Brugge che non possiamo sbagliare. Di sicuro prendiamo troppi gol da palle inattive, era già successo nelle scorse partite come contro il Torino e il Barcellona ed è capitato anche contro il Bologna. Questo ci penalizza nonostante la buona prestazione che abbiamo fatto anche ieri".

Poi il mister dell’Atalanta analizza la gara: "È stata una bella partita aperta da entrambe le parti con diverse occasioni da gol – sottolinea –, era da dire che la prima squadra che segnava aveva buone occasioni per vincere e così infatti è successo. I cambi? Noi giochiamo ancora tante partite e non possiamo arrivare spremuti alla fine. Maldini è un buon giocatore e sono sicuro che ci darà una bella mano".

m. a.