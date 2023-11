Il tecnico dell’Arabia Saudita a Villanova. Mancini, aria di ’casa’. A Castenaso padel con l’amico Trebbi

Alla guida dell’Arabia Saudita, fin qui, non ha ottenuto i risultati che si aspettava. Ma Roberto Mancini, ex ct della Nazionale italiana – con tanto di divorzio estivo che ha fatto scalpore – non ha dimenticato né gli amici né tantomeno quella Bologna che, come giocatore, lo tenne a battesimo giovanissimo, nella stagione 198182, prima di approdare poi alla Sampdoria di Mantovani.

Il Mancio ha mantenuto un feeling eccezionale con Mario Trebbi, il ’patron’ del Country Club di Villanova di Castenaso, sui cui campi, spesso e volentieri, si trovano ex campioni di calcio per giocare a padel (senza dimenticare quel trofeo Illumia che, in estate, è un momento clou per tutti gli appassionati).

Mancini (a destra, nella foto, con Mario Trebbi) si è presentato al Country Club e, ovviamente, ha giocato a padel per tenersi in forma.

Dall’altra parte del campo, anche per fare quattro chiacchiere in amicizia, il sodale Trebbi con il quale, spesso e volentieri, fa coppia in occasione di tornei e manifestazioni.