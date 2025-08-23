Il tecnico giallorosso al debutto: "Dybala non è al top». Gasperini fa 600 panchine : "Mercato? Mi aspettavo di più»

Seicento panchine di serie A è roba per allenatori top. E Gian Piero Gasperini gonfia il petto per il traguardo che taglierà questa notte all’Olimpico. "E’ qualcosa di straordinario – dice il nuovo pilota della Roma –. La squadra arriva a questa partita con tanta voglia di fare bene, sappiamo di affrontare una delle migliori squadre del campionato". Poi se non fosse anche un po’ corrosivo non sarebbe Gasperini. "Mi aspettavo un mercato più dinamico e una rosa già più completa, ma guardandomi in giro ormai vedo che è diventata un’utopia per tutti". Sul Dybala a mezzo servizio: "Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe". Ma sarà ovviamente un fattore strategico nella notte dell’Olimpico.

Conterà anche il sangue freddo di Luca Zufferli, il fischietto di Udine che tornerà a dirigere i rossoblù dopo il Fiorentina-Bologna 3-2 di campionato dello scorso 18 maggio, con tanto di finale arroventato (l’espulsione di Miranda, oggi assente proprio in virtù di quella squalifica). Zufferli però è anche l’amuleto di Empoli-Bologna 0-3, semifinale d’andata di Coppa Italia dell’1 aprile al Castellani.