Il tecnico spagnolo: "Il successo dello scorso anno ottenuto tra mille difficoltà». Emery rende onore ai rossoblù: "Sono rivali sempre insidiosi»

BIRMINGHAM (Inghilterra)

"Il Bologna è una squadra molto forte. L’anno scorso l’abbiamo battuta in Champions, ma per noi fu una partita molto difficile", dice Unai Emery. E Ezry Konsa, il nazionale inglese che stanotte giocherà al centro della difesa dei Villans, si accoda al giudizio del suo allenatore: "Conosciamo già i nostri avversari, ma guarderemo i loro video domattina (oggi per chi legge, ndr) e vedremo meglio che cosa sono in grado di fare sul campo". Buona notizia se l’Aston Villa rispetta, e forse teme, il Bologna. Del resto il rispetto per l’avversario è il minimo sindacale per una squadra che ha cominciato male la stagione.

"Dopo l’1-1 col Sunderland (ultimo dei 3 pareggi inanellati in Premier, ndr) ero deluso e frustrato – ammette Emery –, ma mi riprendo in fretta. Come? Analizzando la partita e cercando di capire quello in cui possiamo migliorare".

Al Villa Park toccherà ai rossoblù inaugurare il viaggio in Europa League dei Villlans. "Giocare in Europa è fantastico e io ogni volta mi emoziono – dice il tecnico spagnolo –. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime otto (del girone della prima fase, ndr) ma per fare strada in Europa occorre essere mentalmente forti. Giochiamo davanti al nostro pubblico e questo ci darà una spinta in più. Il Bologna ha lo stesso allenatore di un anno fa, molti giocatori sono gli stessi così come non è cambiato il loro stile di gioco. Sono molto aggressivi nell’uno contro uno, sappiamo che ci aspetta una partita difficile".

Intanto è ufficiale il divorzio con il diesse Monchi: ufficiale anche che al suo posto opererà un altro spagnolo, Roberto Olabe.

m. v.