Il terzino A ’BFC TV’. Corazza: "Spero sia soltanto l’inizio»

"Prima il debutto in Coppa Italia contro il Cesena, con la notte prima della partita in cui non ho preso sonno. Poi il debutto in campionato, affrontando subito Milan e Juve...". E’ il sogno, diventato realtà, di Tommaso Corazza, che ieri si è confessato su Bfc Tv. E’ realtà anche che fin qui Motta, complice la nutrita concorrenza, gli abbia regalato una sola maglia da titolare, al Dall’Ara con l’Empoli: "Ma sono contento e spero di continuare così. Spero che questo sia solo l’inizio di un percorso".