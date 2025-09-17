Il terzino confida nella convocazione per il match di sabato al Dall’Ara. Miranda insidia Lykogiannis. Casale verso un altro forfait. Holm recupera e mette il Genoa nel mirino

Italiano recupera un pezzo. In gruppo è rientrato ieri Emil Holm (foto), ancora a secco di minuti e convocazioni dopo la lesione di basso grado rimediata al soleo del polpaccio sinistro alla vigilia del campionato. Lo svedese potrà tornare tra i convocati per la sfida casalinga con il Genoa e soprattutto il tecnico potrà tornare a contare su di lui in vista delle rotazioni inevitabili che scatteranno dopo la prossima gara, dato che, dopo il match casalingo, scatterà l’Europa League con la trasferta di Birmingham con l’Aston Villa: non è un dettaglio, dato che in Europa De Silvestri sarà fuori dalla lista. Holm e Zortea si giocheranno un posto, intanto il Bologna recupera un pezzo, allentando leggermente la morsa dell’emergenza. Morsa che continua a presentare il conto, perchè Casale continua a lavorare a parte e stando alle sensazioni seguite alla ripresa degli allenamenti di ieri mattina, dopo il ko di San Siro, difficilmente potrà tornare in gruppo prima del Genoa.

Probabile un suo ritorno tra i convocati con il Lecce, il che significa che in vista degli appuntamenti con Genoa e Aston Villa il tecnico dovrà continuare a restringere il campo delle scelte a tre uomini per due maglie: Heggem, Lucumi e vitik.

Spente le speranze di rivedere Casale con il Genoa, dopo la lesione al bicipite femorale della gamba destra accusato all’esordio in campionato con la Roma, non cambiano le previsioni di rientro per gli altri infortunati. Ovvero Immobile, Pobega e Sulemana. I due centrocampisti torneranno in gruppo nel corso della prossima sosta, che scatterà il 5 ottobre dopo la gara con il Pisa e dopo aver saltato anche le sfide con Genoa, Aston Villa, Lecce, Friburgo. La settimana che porta alla sfida casalinga con il Genoa dirà se Italiano inizierà a buttare nella mischia il nuovo acquisto Rowe e se vorrà recuperare anche Miranda e soprattutto Dominguez, unico elemento della rosa rimasto senza minuti, insieme al secondo portiere Ravaglia: considerato che l’argentino, convocato dalla nazionale campione del mondo a marzo, non è neppure inserito in lista Uefa, se non troverà spazio nelle prossime gare di campionato tra Genoa e Lecce, il caso sarà ufficialemente aperto, in virtù delle scelte tecniche e della volontà del club di valutarne la cessione nelle ultime curve di mercato, poi rientrata.

Prima di tutto urgono prestazioni e risultati. Ma non basta. Urgono segnali di compattezza e ritrovati serenità e automatismi, aspettando la crescita di Odgaard e Bernardeschi. Il Bologna cerca se stesso. Ritrova Holm, aspettando i nuovi acquisti e di ritrovare vecchie conoscenze in ritardo di condizione.

