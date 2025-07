Il terzino del Cagliari manda segnali a Sartori e Di Vaio: ma dipenderà anche dal futuro di Posch. Zortea: "Voglio salire di livello». Il ritorno di Pobega resta possibile

Da Nadir Zortea, un messaggio a Bologna e Roma, che sono sulle sue tracce. Così l’esterno destro del Cagliari, ex Atalanta, ha parlato a Sky: "Credo che l’anno prossimo possa essere una buona annata: a Cagliari sto bene, ma penso di essere pronto per misurarmi anche con dei livelli superiori, nel caso in cui fosse possibile". Insomma, Zortea (6 reti e 2 assist per il laterale destro di difesa nell’ultima difesa), spera di avere l’occasione di misurarsi con un club che possa offrirgli le Coppe Europee. Il Bologna lo ha cercato, i 10 milioni richiesti sono ritenuti ad oggi alti, ma soprattutto il Bologna attende l’uscita di Posch prima di inserire il nuovo terzino destro: l’austriaco ha avuto sondaggi da Hoffenheim e Wolfsburg, ma si in Germania si mormora di un altro paio di squadre di Bundes interessate. Il Bologna aspetta ed è pronto a trattare intorno ai 7-8 milioni. Piace Zortea (26), rifiutato Zanoli, perché per Ndoye il Bologna vuole solo cash, altro nome caldo è Zanotti (22) del Lugano, ma i 15 milioni richiesti attualmente sono ritenuti prezzo troppo caro.

Intanto, il Bologna ha riaperto la pista Pobega (25). Il Milan è pronto a trattare a 7 milioni, il Bologna vorrebbe il prestito con obbligo: piacciono pure Nicolussi Caviglia (24) del Venezia e Mandragora (27) della Fiorentina, ma a oggi Italiano vorrebbe ripartire da Pobega per dare continuità, anche perché in uscita c’è El Azzouzi, che dopo l’infortunio dell’ultima stagione si prepara a cercare spazio e a tornare protagonista per non perdere la nazionale. Il marocchino nato e cresciuto in Olanda dovrebbe ripartire dall’Auxerre, dopo il sondaggio anche del Palermo, che potrebbe ripiegare sul finlandese Pyyhtia. In uscita anche Raimondo: il Bologna lo ha proposto allo Spezia, dove nell’ultima stagione Pio Esposito è cresciuto esponenzialmente, ma il club ligure non sembra convinto al 100 per cento, mentre Frosinone e Carrarese spingono per il prestito. Intanto il Bologna marca Rao (19), svincolatosi dalla Spal dopo la mancata iscrizione del club alla C, e pure Cepeda (22) del Colo Colo e della nazionale cilena: l’idea pare quella di fare un esterno in più, anche in virtù della posizione in bilico di Ndoye e in virtù del fatto che Bernardeschi e Dominguez potrebbero essere provati in ritiro anche da trequartisti.

Per un innesto alle spalle delle punte (piace Suslov, 23, del Verona), il Bologna attenderà di capire le tempistiche esatte del ritorno di Odgaard e cosa accadrà a Fabbian, che piace alla Fiorentina e alla Lazio, quest’ultima con mercato bloccato dall’indice di liquidità.

Marcello Giordano