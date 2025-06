IL TERZINO DESTRO. Sfuma anche Dedic. E dalla Svizzera spunta Zanotti

Sulla corsia destra di difesa, sfuma Amar Dedic (22). Il Bologna continua la caccia al terzino destro che possa coprire le spalle a Holm e De Silvestri in vista della prossima stagione: il giocatore del Salisburgo è a un passo dal Benfica, pronto a sborsare circa 12 milioni per assicurarsi il giocatore dalla galassia RedBull. Dalla Svizzera spunta il nome di Mattia Zanotti (22) del Lugano, ex Inter che vanta un 20 per cento in caso di futura rivendita. Zanotti, nazionale Under 21, è stato acquistato per 2,5 milioni, il Lugano ora ne chiede 10 più bonus. Più o meno la stessa cifra che il Cagliari chiede per Nadir Zortea (25). Riflessioni in corso che potrebbero entrare nel vivo dopo l’Europeo Under 21 e non solo perchè oggi scendono in campo gli azzurrini, ma pure perché Sartori e Di Vaio seguono anche Marc Pubill (21), Under 21 della Spagna di proprietà dell’Almeria, rappresentato dall’agente Ramadani, come quel Dedic sfumato. Su Pubill hanno acceso i riflettori pure Como e Verona, giocatore che ha fisico (190 centimetri di altezza), gamba e può già 101 presenze tra serie A, serie B spagnola e Copa del Rey, nonostante la giovane età. m. g.