Il terzino ko per la caviglia: ora tocca a Holm. Castro, tra oggi e domani il provino-verità. Calabria, una doccia freddissima. Stop di 3 settimane: punta l’Empoli

Cattive notizie da Casteldebole: gli esami sostenuti da Davide Calabria hanno confermato la distorsione alla caviglia sinistra dell’ex Milan. Tre settimane di stop. Ovvero, niente Napoli, Atalanta e Inter, il trittico da cui passa una bella fetta delle aspirazioni Champions. Non ci sono lesioni, ma la torsione è stata forte: Calabria ha speranze di tornare per la semifinale di ritorno con l’Empoli del 24 aprile o per la trasferta di Udine del 27, anche qualora dovesse bruciare le tappe con i nerazzurri di Milano potrebbe accomodarsi al massimo in panchina. La fascia destra di difesa, quindi è pronta a cambiare padrone di nuovo, proprio ora che un padrone pareva averlo trovato: con il Napoli tornerà Holm, che aveva iniziato a splendere con continuità proprio in concomitanza dell’arrivo di Calabria e che si è fermato con il Torino per una lesione ai flessori della coscia; la buona notizia è che nel corso della sosta Holm è stato protagonista con la Svezia, trovando anche il gol e che nelle ultime apparizioni, seppur da subentrante, ha dimostrato di aver ritrovato la gamba.

Intanto, anche ieri Santiago Castro ha lavorato a parte. Oggi, nuovo test per l’argentino, che dovrebbe provare a calciare per capire se possa tornare in tornare in gruppo. Lui scalpita, staff medico e tecnico non intendono prendersi rischi, se non averlo con il Napoli garantirebbe poi di ritrovarlo al top in vista della trasferta di Bergamo (dove ha segnato in Coppa) e con l’Inter, considerato che pure Dallinga è elemento da gestire da qui a fine stagione a causa della pubalgia, ma che a Empoli ha ritrovato gol, morale e condizione. Se Castro rientrerà in gruppo tra oggi e domani Italiano avrà chance di averlo a disposizione almeno per uno spezzone, in caso contrario arrivederci a Bergamo. E soprattutto ci sarà da capire se Dallinga potrà sostenere la terza gara in una settimana. Se sì, spazio all’olandese.

In caso contrario, Italiano potrebbe sdoganare Odgaard prima punta con Fabbian a sostegno, insieme a Orsolini e Ndoye. Ma se possibile, non sarà certo contro il Napoli, in un momento cruciale della stagione, che il tecnico si concederà esperimenti. Ergo la speranza è che Castro e Dallinga possano esserci e di confermare buona parte, se non tutto, il Bologna dei titolarissimi. Da valutare però la condizione del gruppo, al terzo impegno in una settimana. Oggi e domani saranno i giorni decisivi per stabilire undici iniziale ed eventuali rotazioni.

Marcello Giordano