Il terzino: "La vittoria sul Milan ci ha dato tanta carica». Cambiaghi protagonista: "Non sono ancora al top. Vogliamo restare lassù». Calabria: "Ho trovato un gruppo fantastico»

D’accordo la doppietta di Orsolini, protagonista principale. Ma se il Bologna ribalta anche il Cagliari dopo il Milan gran parte del merito è Nicolò Cambiaghi: due minuti dopo anticipa Felici e conquista il rigore che il numero 7 trasforma e poco dopo apre l’acceleratore sulla fascia sinistra, seminando prima Zappa e poi Mina, per offrire l’assist del 2-1 al compagno. Cambiaghi ci ha preso gusto: dopo l’assist per Ndoye contro il Milan, raddoppia le giocate decisive, è soprattutto lui a spaccare la partita.

Italiano si gode le ali e pure Cambiaghi: "Ma non sono ancora al cento per cento. Lavoro tanto e quotidianamente per tornare al top, ancora mi manca qualcosa, ma certo sempre di fare qualcosa per aiutare il gruppo. Quando ci riesco, come oggi, ne sono felice". Fondamentale, con il Cagliari e con il Milan, l’ex Empoli e Atalanta sta trovando fiducia: "E’ una vittoria importante. Lo è perchè ancora una volta dimostra come in questo gruppo chi subentra può dare una grossa mano. Siamo una squadra forte e dobbiamo continuare così rimanendo concentrati fino alla fine. Sono contento dei tre punti, per la squadra, i tifosi e per tutto l’ambiente Bologna". Per rimanere lassù, il Bologna non dovrà perdere soprattutto una caratteristica: "Vogliamo restarci e dare continuità al risultato della scorsa stagione". Bologna non sogna più, l’Europa è un obiettivo, "da raggiungere conservando il nostro punto di forza: il gruppo. Un gruppo che gioca sempre per vincere, dove tutti danno un contributo e si fanno trovare pronti. Solo così possiamo toglierci nuove soddisfazioni".

Il Dall’Ara è punto di forza e fortino: con la vittoria di Cagliari il bottino sale a 29 punti in 14 gare. E pure l’ultimo arrivato, Davide Calabria, ne ha subito assorbito la magia: "Ci divertiamo e si vede, il pubblico poi ci dà una spinta pazzesca, è bellissimo giocare al Dall’Ara: qui tutto può succedere". Altra rimonta vincente e Calabria cresce, la fase di ambientamento è terminata: "Sono felicissimo di essere a Bologna, c’è un gruppo fantastico, con tanta voglia di lavorare e scendere in campo tutti assieme. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa gara ma la vittoria col Milan di giovedì sera ci ha dato l’energia per fare quel qualcosa in più e vincere anche questa volta". Calabria applaude Orso: "E’ un giocatore incredibile, un punto di riferimento per la squadra, sono contento di giocare con lui e gli auguro di essere convocato in Nazionale". Prima ancora, l’augurio è che il Bologna riesca a portare la magia del Dall’Ara a Verona, per la prossima trasferta: per proseguire la cavalcata.

