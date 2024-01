Il terzino scenderebbe in B per giocare. E Urbanski può seguirlo. Corazza, dalla favola al prestito. Il cinno va a farsi le ossa a Terni

Dal gol al Cesena, in Coppa Italia, alla prima da professionista e da titolare con la maglia del Bologna, fino alla gara da titolare in campionato con l’Empoli, passando per l’apparizione con il Frosinone. Senza dimenticare la gara da titolare in Coppa Italia con l’Inter a San Siro, nonostante il rigore procurato per fallo di mano, e l’ingresso con il Verona. E a lenire la ferita dell’unico episodio negativo di quella che potrebbe essere la stagione della svolta di Corazza, è arrivato la parata sul penalty di Martinez da parte di Ravaglia: guarda caso portiere portato a Casteldebole quando Ravaglia aveva ancora 14 anni dal padre di Corazza, Daniele, responsabile del settore giovanile del Bologna fino alla scorsa estate, e ora passato al Sassuolo.

Per Corazza è arrivato il momento di uscire di casa e diventare grande. Terzino destro duttile, in grado di giocare a sinistra, Motta lo aveva voluto prima in ritiro e poi in prima squadra, in estate. Senza favoritismi: ‘il figlio’ dell’ex responsabile del settore giovanile del Bologna è stato l’ultimo ad avere un contratto da professionista. Tra i primi ad avere un’occasione, che si è meritato in estate, frutto anche di un mercato che ha delineato i contorni del Bologna attuale negli ultimi 10 giorni di trattative estive. Corazza ha sfruttato ogni occasione alla grande, entrando nelle grazie dei senatori dello spogliatoio, in primis di De Silvestri. Classe 2004, Tommaso ha totalizzato 6 presenze in serie A (su 19 giornate del girone di andata) e 3 in Coppa Italia, con un 1 gol. Ora lo vuole la Ternana.

Il Bologna è pronto a lasciarlo andare: per abbracciare Ilic del Partizan o Amian dello Spezia, se non entrambi. Lui ha bisogno di giocare e in Umbria è pronto a ritrovare alcuni ex compagni: come la punta Raimondo e il centrocampista Pyyhtia, con lui nella Primavera del Bologna. Ma a Terni troverà pure il difensore danese Sorensen e Viviani, due ex rossoblù. Insomma, il Bologna non ha una seconda squadra come Atalanta e Juventus nelle squadre minori, ma a Terni c’è qualcosa di molto simile. Dove Corazza sarà accompagnato nel percorso di crescita. E dove, nelle ultime ore, si sta meditando di spedire pure Urbanski. Marcello Giordano