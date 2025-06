Il valzer dei tecnici frena il mercato. Sartori ha un Ivanovic nel cilindro

Salvo cessioni, ad oggi il Bologna cerca una terza punta. E soprattutto un terzino per lato e un centrale di difesa, in vista della possibile partenza di Erlic. E’ stato riscattato Casale, rientrerà Ilic per essere valutato, ma Lucumi e Beukema saranno pezzi pregiati del mercato, motivo per cui se uno dei due dovesse partire, uno o due centrali potrebbero arrivare.

Insomma, il mercato del Bologna dovrebbe partire proprio dalla difesa. Anche perchè dall’arrivo di Sartori, la costruzione della squadra è sempre scattata da lì, il reparto che ha bisogno di maggior tempo per trovare una quadratura.

A suggerire che così possa andare anche quest’anno c’è un dettaglio, che dettaglio in realtà non è: il domino panchina non chiamava così tante società in ballo da molti anni a questa parte. Sarri alla Lazio, Gasperini in arrivo alla Roma, ma non ancora annunciato, come pure Baroni a Torino. Non è ancora ufficiale cosa accadrà in casa Juventus, per non dire di Inter, Fiorentina, ma pure Cagliari, Lecce, Pisa. Senza allenatori certi, non può partire il mercato, a meno di rivolgersi alle retrocesse: ma con un’Europa League da affrontare possibilmente non da spettatori, le mire rossoblù paiono altre, per ora. Anche perché Fazzini dell’Empoli piacerebbe pure, ma senza sapere che ne sarà di Fabbian (l’Inter ha la recompra esercitabile fino al primo luglio) la trequarti non è la priorità. Il Bologna ha tecnico e idee chiare, il che è un vantaggio. Ma è un vantaggio esercitabile a oggi per lo più sul mercato straniero: non a caso dall’Olanda sono arrivate indiscrezioni su un primo approccio con l’Utrecht per El Karouani (24), terzino sinistro da 2 reti e 8 assist in Eredivisie, su cui si muovono pure Psv, Feyenoord e Como; bocciato però un primo sondaggio da 6 milioni, con il club olandese che spera e punta sull’asta. Il Bologna vuole la terza punta: dai fratelli Francesco Pio (19 anni) e Sebastiano Esposito (22) dell’Inter, passando per Piccoli (24) del Cagliari (ma c’è da capire se sarà riscattato o meno dall’Atalanta e i tecnici delle due squadre), Pinamonti (26). Ma hanno tutti mercato e tutti attendono di capire chi allenerà dove, moduli, spazio e possibili offerte. Morale, a oggi sarebbe più facile trattare uno stranieri, vedi Maher Carrizo (19) del Velez, in odor di nazionale maggiore, argentino per il quale il Bologna stravede. Ma il Velez, impegnato in Libertadores, vorrebbe attendere metà agosto per capire.

Dal Belgio intanto, arriva una nuova traccia da seguire: quella relativa a Franjo Ivanovic (21), croato di passaporto austriaco, di proprietà dell’Union Saint Gilloise, club con il quale il Bologna è in buoni rapporti dopo l’affare El Azzouzi di due anni fa. Ivanovic, classe 2003, è reduce da 20 gol in stagione, 4 in Europa League. Contatti in corso con la sua agenzia, dopo che stando a quanto emerge la dirigenza rossoblù lo ha fatto monitorare.