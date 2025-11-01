Acquista il giornale
Immobile al lavoro con il gruppo. Potrà rientrare solo con il Napoli

Ciro scalpita, ma i medici frenano. Essendo fuori dalla lista Uefa sarà disponibile domenica prossima

di MARCELLO GIORDANO
1 novembre 2025
Ciro Immobile: il bomber si è fermato all’esordio all’Olimpico di Roma (Schicchi)

Una buona e una cattiva notizia: Ciro Immobile è tornato parzialmente in gruppo a distanza di due mesi e una settimana dallo strappo al retto femorale della coscia coscia destra patito a Roma all’esordio, il 23 agosto scorso. Ieri l’attaccante di Torre Annunziata ha svolto venti minuti di lavoro di possesso palla con i compagni: è un inizio.

Ma purtroppo non un passo che possa segnare il suo rientro in gruppo a Parma domani. Salvo sorprese, il numero 17 sarà escluso ancora una volta dai convocati. Sarebbe una sorpresa il contrario, dato che dopo i controlli e la ripresa parziale in gruppo di ieri, staff medico e tecnico hanno concordato sulla ripresa a pieno regime del giocatore solo la prossima settimana.

Ergo, salvo ulteriori contrattempi Immobile tornerà a disposizione in vista della gara casalinga con il Napoli in programma con il Napoli il 9 novembre.

Se al momento dell’infortunio a Casteldebole si disquisì sull’eventuale esclusione dalla lista Uefa sua o di Dallinga, con il senno del poi è giusto riconoscere che la scelta di inserire Dallinga ed escludere Immobile, si è rivelata corretta.

Se fino a due settimane fa la sensazione era che Immobile fosse pronto a rientrare in maniera imminente, si è poi verificato un rallentamento nella tappa di rientro.

A complicare le cose anche le vicende giudiziarie che hanno portato al sequestro del centro sportivo che porta il suo nome a Torre del Greco, vicenda sul quale Immobile, fuori dall’elenco degli indagati contrariamente a due familiari, si è detto fiducioso sul fatto che gli avvocati dimostreranno l’estraneità dai fatti contestati.

Intanto, nella giornata di ieri, l’attaccante ha finalmente ripreso a lavorare con i compagni, seppur parzialmente. I protagonisti di Bologna-Torino, invece, hanno condotto una seduta defaticante e differenziata, segno che le quattro gare giocate in dieci giorni tra campionato ed Europa League hanno lasciato il segno e impongono cura e riposo: anche perchè il tour de force continua e passerà, oltre che dalla sfida con il Parma di domani, pure dal Dall’Ara e dal Brann giovedì e dal big match con il Napoli, prima della nuova sosta.

Proseguirà quindi anche l’opera di turnover: Holm, scontata la squalifica, corre verso il rientro, come pure Heggem e Miranda: da capire se avrà una chance pure Casale.

In mediana, la turnazione suggerisce il rientro di Freuler per Ferguson, con Pobega e Moro a giocarsi la seconda maglia nel reparto. Davanti torna Castro, sull’esterno Orsolini. Da sciogliere i ballottaggi Dominguez-Rowe e Odgaard-Fabbian, a meno che Italiano non opti per Pobega e un centrocampo a tre, al posto del trequartista.

© Riproduzione riservata

