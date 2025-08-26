Immobile, che botta. Starà fuori per due mesi. E il posto in Europa League ora diventa un dilemma

E’ finita come nel peggiori degli incubi. Ovvero con Ciro Immobile che comincia quella che doveva essere la stagione del rilancio in grande stile in serie A pagando dazio a un infortunio che lo terrà fuori per due mesi.

"Lesione del retto femorale destro", recita lo scarno comunicato con cui ieri, poco dopo le 15, il club rossoblù ha comunicato la ferale notizia. La scelta di non precisare il grado della lesione, come fatto viceversa nel caso di Casale, è un omissis che spiega da solo come il danno sia di grado elevato, tale da giustificare i tempi di recupero fissati, per l’appunto, in 8 settimane.

Per un campione di trentacinque anni che si era presentato a Casteldebole mettendo in cima alla lista dei desideri il ritorno in azzurro (in prospettiva Mondiali) e un viaggio a fine maggio a Istanbul, è una mazzata difficile da assorbire.

Lo è anche, va da sé, per Vincenzo Italiano, che perde la chioccia di lusso di Castro e Dallinga, due che da qui a fine ottobre, replicando lo scenario della scorsa stagione, si alterneranno nel ruolo di centravanti. Col forfait di Immobile va in soffitta anche la soluzione delle due punte, variabile tattica a cui Italiano lavorava da luglio. Se ne riparlerà quando a fine ottobre Immobile, come si spera, tornerà in gruppo.

Quante partite salterà il numero 17 rossoblù? A occhio e croce una decina, ovvero di sicuro le sei di campionato con Como, Milan, Genoa, Lecce, Pisa e Cagliari più le prime tre di Europa League con avversari ancora da definire (il sorteggio è in programma venerdì). Poi balla almeno un’altra partita di campionato da spettatore, dal momento che a fine ottobre è in calendario il turno infrasettimanale con i rossoblù che sfideranno in pochi giorni la Fiorentina (26 ottobre), il Torino (29 ottobre) e il Parma (2 novembre). Un trittico insidioso dal punto di vista tecnico e agonisticamente troppo intenso per consigliare di fissare proprio in quel passaggio della stagione il ritorno alle partite giocate di Immobile.

Tornare sul mercato per dare a Italiano un’opzione in più alla voce centravanti? Ieri a Casteldebole smentivano tale ipotesi, ma gli scenari del mercato sono mutevoli e le riflessioni in queste ore s’incrociano.

Domanda supplementare: Immobile sarà inserito nella lista Uefa? Qui il discorso è più delicato, perché fatto salvo il rispetto che si deve a un campione come Immobile la certezza di non averlo, a causa dell’infortunio, nelle prime tre sfide di Europa League e il rischio che salti anche la quarta (in programma il 6 novembre) ad oggi rendono concreto il rischio di una sua esclusione dalla lista Uefa. Detto che se il Bologna passerà il turno in Europa a febbraio verrà stilata una nuova lista e Immobile potrà entrarci.

Nell’attesa, tutti con Ciro. Sperando che quella coscia destra che è stata un compagno di viaggio scomodo, ma soprattutto fragile, di tutta la sua carriera (vedi precedenti infortuni tra Torino, Lazio e Besiktas) smetta di tormentarlo. E che Immobile, uscendo dall’infermeria, riannodi il filo col gol.