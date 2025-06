Immobile, offerto un milione e mezzo più bonus. Erlic all’Olympiacos,. Ghilardi o Diogo Leite nel taccuino di Italiano

Per Martin Erlic si è mosso l’Olympiacos: un anno fa il club greco acquistò Pirola dalla Salernitana e ora, a caccia di rinforzi in difesa, torna a guardare in Italia. Il Bologna vorrebbe circa 6 milioni, le parti si riaggiorneranno: intanto il Bologna tratta con il Verona Ghilardi (22), fresco di europeo Under 21, ritenuto con Idzes (24) del Verona profilo giusto per sostituire il croato. Ma si lavora pure non farsi trovare scoperti qualora il Napoli dovesse affondare per Beukema e Roma o Aston Villa facessero altrettanto per Lucumi, la cui clausola da 28 milioni potrà essere esercitata tra il primo e il 15 luglio.

Diogo Leite (26) dell’Union Berlino, mentre come centrale destro piacciono l’under 21 spagnolo del Valencia Tarrega (23), con una quotazione intorno ai 15 milioni, e Martin Vitik (22), per il quale lo Sparta Praga chiede circa 17 milioni.

Bologna al lavoro, ma pure in attesa di notizie. Sommella, agente di Immobile, ha chiesto tempo fino a lunedì per capire se riuscirà a liberare Immobile dal Besiktas a costo zero. Il Bologna è disposto a ragionare sul trentacinquenne ex Lazio a patto che quest’ultimo accetti un anno di contratto a 1,5 milioni netti più bonus fino a un tetto massimo da 2 milioni, con opzione su una seconda stagione.

Immobile in Turchia guadagna 6,5 milioni netti all’anno e il suo accordo scadrà la prossima estate, motivo per cui vorrebbe una buonuscita che per ora il Besiktas non intende riconoscergli.

Il Bologna aspetta, intanto Sartori e Di Vaio hanno parlato con Raiola di Pinamonti (25), con il Sassuolo che potrebbe aprire al prestito con diritto, ma si guarda anche a profili giovani e stranieri, aspettando di capire gli incastri e le necessità di lista.

Uno o due italiani servono e serviranno e siccome il Milan non ha aperto al nuovo prestito di Pobega, il Bologna guarda in casa Fiorentina per Mandragora (26), in scadenza nel 2026, e Spezia, per Salvatore Esposito (24). Il Bologna a La Spezia avrebbe mandato volentieri a farsi le ossa Antonio Raimondo, vista lo spazio e la parabola di crescita garantita dai liguri ai fratelli Esposito, ma Raimondo per ora non è nei loro piani. Su Raimondo si muove la Carrarese. Cerca squadra Posch, di rientro dall’Atalanta, con il Bologna che vorrebbe incassare un tesoretto da 8 milioni circa per animare il mercato in entrata a prescindere dalle eventuali cessioni eccellenti.

Marcello Giordano