Mercato Bologna, Immobile rescinde col Besiktas: pronto a vestire il rossoblù

Bologna, 2 luglio 2025 - Ciro Immobile è pronto a vestire di rossoblù. Mentre online impazzano già le prime foto dell’attaccante classe 1990 con la maglia del Bologna, l’ufficialità manca ancora ma ci sono stati sensibili passi avanti nella trattativa per lo sbarco dell’ex Lazio e di fatto anche Besiktas alla corte di Vincenzo Italiano.

Nelle ultime Immobile avrebbe incontrato la dirigenza dei turchi per risolvere anticipatamente il suo contratto in scadenza nel 2026, rinunciando ai 6,5 milioni di euro di stipendio annui a fronte di una buonuscita da 2,5 milioni di euro. Una soluzione che accontenta tutti: l’attaccante, che avrà comunque una significativa liquidità, il Besiktas che si libererà di un accordo economico diventato non più sostenibile e infine il Bologna che avrà il suo attaccante di peso e d’esperienza da svincolato, potendo così mettere sul piatto una cifra in linea con la propria politica in fatto di stipendi.

Per l’attaccante italiano, sul piatto ci sarà un accordo annuale con eventuale opzione sul secondo anno, a 1,8 milioni che con alcuni bonus raggiungeranno i 2 milioni di euro. Una soglia che non supererà quella di Orsolini dunque, anche in un’ottica di equilibri di spogliatoio, ricordati di recente dal Direttore dell’Area Tecnica Giovanni Sartori. Immobile intanto è ancora in Turchia ma il suo ritorno in Italia è atteso a stretto giro, per apporre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù e per l’annuncio ufficiale.

L’ex Lazio, reduce da una stagione da 41 presenze, 19 gol e 4 assist con il Besiktas, tornerà così in Serie A a 35 anni, rimanendo uno degli attaccanti più prolifici in attività nel nostro campionato. Per lui ci sarà anche la possibilità di prendere subito confidenza con i nuovi compagni nel raduno a Casteldebole in programma il 12 luglio per poi salire in ritiro a Valles dal 15. Italiano avrà così il suo terzo attaccante, dietro a Castro e al convalescente Dallinga ma già pronto a dire la sua, anche e specialmente in Europa.

Intanto Di Vaio e Sartori lavorano anche su altri colpi d’esperienza in entrata: nelle ultime ore si è fatta largo l’ipotesi Federico Bernardeschi, che ha rescisso il suo contratto con il Toronto. Cercato già due anni fa, ora potrebbe davvero sbarcare sotto le due Torri con un accordo economico in tutto e per tutto simile per cifre e durata a quello di Immobile. Il primo acquisto però è un portiere, si tratta di Thomas Gillier, 21enne estremo difensore cileno dell’Universidad Catolica.