Immobile rescinde con il Besiktas: ora è pronto per il Bologna

Bologna, 4 luglio 2025 – Nuovo passo in avanti per lo sbarco di Ciro Immobile sotto le Due Torri. Il giocatore ha rescisso ufficialmente il suo contratto con il Besiktas, con il club turco che ha diffuso un comunicato nel quale evidenziava l’accordo raggiunto con l’attaccante italiano per la buonuscita e la risoluzione anticipata dell’accordo che legava il giocatore al club turco. “Il nostro contratto con il calciatore professionista Ciro Immobile è stato risolto di comune accordo. In base all'accordo, al giocatore verrà corrisposto un indennizzo di risoluzione di 2.625.000 euro” si legge nella nota diffusa dal club di Istanbul. “Desideriamo ringraziare Ciro Immobile per il suo contributo al nostro club e gli auguriamo successo nella sua futura carriera”.

Carriera che potrebbe proseguire proprio a Bologna, con il giocatore e i rossoblù che hanno già trovato l’accordo sulla durata e le modalità del vicolo che legherà il Campione d’Europa 2021 con la maglia Azzurra al club di Saputo: per Immobile un annuale da 1,8 milioni di euro che con una serie di bonus dovrebbero arrivare a 2 milioni di euro. L’accordo dovrebbe poi prevedere anche un’opzione per un’eventuale seconda stagione a Bologna ma si comincerà da questa base e non da un biennale come avrebbe voluto lo stesso attaccante ex Lazio.

Per lui, 201 gol in serie A in carriera, il ritorno nel nostro campionato e la possibilità di aumentare il suo bottino di reti mentre per la squadra di Vincenzo Italiano un attaccante pronto, d’esperienza e in grado di adattarsi al ruolo richiesto: sarà la chioccia di Santi Castro e probabilmente di Thijs Dallinga, che rientrerà in un secondo momento dopo l’operazione di alcune settimane fa. In ritiro avrà la possibilità di entrare nei meccanismi della squadra e di integrarsi con i nuovi compagni, portando tutto il suo bagaglio anche in chiave europea viste le intenzioni del club di recitare il ruolo da protagonista anche in Europa League.

Con più competizioni da giocare, l’usato sicuro è una scelta più che comprensibile per un Bologna che conterrà i costi e avrà a disposizione anche calciatori d’esperienza da affiancare ai giovani già presenti in rosa. Un plurale visto che sembra essere imminente anche l’arrivo di Federico Bernardeschi. Per entrambi ora si attende l’ufficialità e la data di arrivo sotto le Due Torri, con i tifosi già pronti ad accogliere entrambi non appena arrivati a Bologna.