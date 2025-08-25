Brutta tegola per il Bologna: Immobile starà fuori almeno 2 mesi

Bologna, 25 agosto 2025 – Gli esami confermano il peggio: per Immobile, lesione del retto femorale della gamba destra. Tradotto, l’attaccante rossoblù starà fuori almeno due mesi, come annunciato nel comunicato uscito pochi minuti fa sul sito del club.

Una tegola non da poco per il Bologna e per Vincenzo Italiano, che dovrà ora fare a meno per lungo tempo di quello che era stato il primo colpo dell’estate, arrivato a luglio dal Besiktas per ritrovare Serie A e maglia azzurra dopo gli anni d’oro alla Lazio.

L’avventura sotto le Due Torri, invece, è cominciata tutta in salita, con il 35enne centravanti campano che salterà così tutta la prima parte di stagione, compreso il debutto in Europa League. Il tutto dopo gli appena 29 minuti giocati all’Olimpico, strozzati dopo uno scatto nella metà campo giallorossa che gli ha portato dolore e rabbia. Esordio peggiore, per Ciro, non poteva esserci.

Un mese “soltanto” di stop invece per Nicolò Casale: per l’ex centrale del Verona, il report ha parlato di una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero stimati in circa 3-4 settimane.

Per il Bfc, un inizio di campionato da incubo.

Il comunicato della società

“Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)”.