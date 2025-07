Immobile, tutto porta a Bologna. Il Besiktas chiude per Abraham. Ciro e i rossoblù sono ai dettagli

Il tassello principale che mancava all’appello è arrivato: il Besiktas ha trovato l’accordo con la Roma per l’acquisto di Tammy Abraham e il giocatore ha dato l’assenso dopo a l’accordo economico con il club turco. Insomma, il Besiktas ha in mano il sostituto di Ciro Immobile (35 anni) e può ora liberare l’attaccante. L’annuncio dovrebbe arrivare già in giornata: gli agenti dell’attaccante e la società stanno definendo l’accordo di buonuscita intorno ai 2,5 milioni. Parallelamente, continuano i contatti col Bologna definire gli ultimi dettagli. Contratto di una stagione con opzione per la seconda, da circa 1,8 milioni più bonus fino a 2. Si discute anche su un possibile bonus alla firma e sulle commissioni agli agenti, dato che Immobile arriverà da svincolato e il club rossoblù non vorrebbe andare oltre il milione.

Siamo ai dettagli, insomma e il fatto che ieri Fenucci, uomo dei conti rossoblù, non fosse a Rimini per l’apertura del calciomercato al contrario di Sartori e Di Vaio a tessere rapporti e dialoghi, è la testimonianza che l’ad era a definire numeri e trattativa: anche per Ciro Immobile. Il Bologna era partito in sede estiva alla ricerca di un attaccante con caratteristiche differenti: da Dzeko ad altri profili giovani, tutti giocatori differenti dall’ex scarpa d’oro. Immobile è stata un’occasione proposta non preventivata: ma di fronte all’idea, tanto la dirigenza quanto il tecnico sono stati ben contenti di rivedere i piani. Si parla infatti di un giocatore che ha vinto 4 volte la classifica cannonieri in Italia, una volta la scarpa d’oro, premio riservato al miglior marcatore europeo (furono 36 le reti nella stagione 2019-20) e da oltre 300 reti da professionista e da 17 in nazionale. Il Bologna ha rotto gli indugi anche perché Immobile ha dimostrato di volere fortemente il Bologna: accettando di stare dentro i parametri di monte ingaggi del club e adoperandosi con l’entourage per ottenere buonuscita e svincolo.

Siamo alle ore decisive, in dirittura d’arrivo. Non è ancora fatta ma l’operazione è ai dettagli. Il Besiktas sabato non ha convocato Immobile per raduno e primo allenamento. Tra la serata di domenica e la giornata di ieri ha definito l’operazione Abraham. Tutto porta a pensare che nelle prossime ore arriverà la liberatoria e l’addio di Immobile, pronto a vestirsi di rossoblù. E’ partito il rush finale per la chiusura dell’affare, il primo colpo dell’estate è vicino e a costo zero. Aspettando le cessioni per animare il mercato in entrata. Castro compirà 21 anni a settembre ed è il talento in ascesa, Dallinga di anni ne farà 25 a inizio agosto ed è nel pieno della carriera: anche per questo, oltre che per le qualità, i numeri, la carriera e il fiuto del gol alla fine, il Bologna ha preferito l’usato sicuro e un’occasione a costo zero, che in casa rossoblù contano di chiudere entro la settimana, anche se ancora non risultano visite mediche fissate, segno degli ultimi dettagli da sistemare.