In 30.000 sugli spalti. Notte da tutto esaurito. Un Dall’Ara indiavolato

Dall’Ara tutto esaurito per un tabù da infrangere. Domani sera, per il big match tra Bologna e Milan ci saranno più di 30mila spettatori. In seguito al rinvio del 26 ottobre scorso, parte dei biglietti furono rimborsati, ma in molti preferirono comunque mantenere il biglietto e il diritto all’ingresso in vista del recupero. La quota dei biglietti rimborsata è stata bruciata rapidamente ai botteghini: ergo, lo scontro per l’Europa tra i rossoblù e i rossoneri andrà in scena con un colpo d’occhio d’eccezione. Intanto è partita ieri la vendita dei biglietti per la sfida con il Cagliari di domenica 2 marzo alle 15.