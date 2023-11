IN PANCHINA lucumì. Beukema si candida. E Posch intanto c’è

L’emergenza allenta la morsa. Tra i convocati a disposizione di Thiago Motta tornano Beukema e Lucumì, il che significa che si allungano le rotazioni. Anche se il tecnico sarà comunque costretto a chiedere gli straordinari a più di un elemento, dato che quella con la Lazio sarà la terza partita in appena sei giorni. In infermeria restano De Silvestri, che tornerà con la Fiorentina, mentre per El Azzouzi se ne riparlerà dopo la sosta. Morale, Posch dopo un mese di stop giocherà la terza gara in sei giorni, mentre a sinistra dovrebbe tornare Lykogiannis, al posto di un Kristiansen che ha macinato tutta la gara di Coppa con il Verona. In mezzo, probabile conferma per Bonifazi e Calafiori: attenzione però a Beukema, che avendo saltato solo il Sassuolo, nonostante lo stop spera di ritrovare la maglia da titolare al posto di Bonifazi e non è da escludere che possa spuntarla in extremis nel ballottaggio. In mediana, quasi certa la riconferma di Freuler e Aebischer, alternati martedì per gerstirne le energie.

Davanti, scontata la presenza di Ferguson sulla trequarti a supporto di Zirkzee, con Orsolini e Saelemaekers, tutti risparmiati con il Verona. Thiago Motta viaggia insomma verso la riconferma dell’undici schierato con il Sassuolo, con l’eccezione del cambio obbligato Posch-De Silvestri e con il dubbio Beukema-Bonifazi al centro della difesa.

m. g.