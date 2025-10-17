In primis riguardano Lucumi, l’ultimo a rientrare dalle Nazionali. Potrebbe partire dall’inizio Casale. I dubbi di formazione per Italiano. Tanti rebus fra Cagliari e Bucarest

Bologna praticamente al completo. Immobile prosegue il lavoro differenziato: niente Cagliari, sarà rivalutato in vista della sfida di campionato con la Fiorentina al Franchi. Oggi intanto, rientrerà in gruppo anche Lucumi, l’ultimo dei nazionali attesi da Vincenzo Italiano per completare le valutazioni sull’undici da schierare alla ripresa. Valutazioni che comprenderanno il turno infrasettimanale di giovedì in casa della Steaua Bucarest, trasferta che si preannuncia fondamentale per il cammino europeo dei rossoblù. Cagliari, Bucarest, Firenze: tre trasferta attorno a cui ruotano molte delle aspirazioni dei rossoblù, che in campionato si sono rilanciati raccogliendo 7 punti tra Genoa, Lecce e Pisa, agganciando il sesto posto dell’Atalanta, ma che sono a caccia del primo colpo esterno della stagione per trovare conferme. Conferme esterne da trovare in Europa League per rilanciare l’obiettivo di passaggio del turno tra le prime 24.

E allora Italiano ieri ha potuto sorridere per il rientro in gruppo di Nicolò Cambiaghi e Riccardo Orsolini. Il primo ha esordito in azzurro con Israele nel corso del recupero, il secondo è stato spettatore della sfida. Entrambi insomma, non dovrebbero avere gambe particolarmente appesantite dagli impegni con la nazionale. Pure Heggem è rientrato ieri, impiegato dalla Norvegia con Israele ma risparmiato nell’ultima amichevole con la nuova Zelanda. E’ soprattutto attorno alla difesa e alle valutazioni che potranno essere fatte solo in giornata su Lucumi, reduce peraltro dal primo gol con la Colombia, che ruotano i dubbi di formazione: non è escluso che Italiano rilanci a Cagliari Casale, recuperato dall’infortunio della prima giornata e che ha lavorato a pieno regime per tutta la sosta, affiancandogli uno tra Heggem, Vitik (recuperato, ma in nazionale ha rimediato una botta) e Lucumi.

Davanti Italiano valuterà il turn over in vista del doppio impegno, con Dallinga che potrebbe avere una chance a Cagliari e Castro tenuto in caldo per Bucarest. Spera nel rilancio in mediana anche Pobega, ma Cagliari è comunque tappa fondamentale e con Moro in campo il Bologna ha raccolto i 10 punti fino qui conquistati in serie A. Probabili con Orsolini e Cambiaghi titolari in attacco insieme a Odgaard a supporto, con Freuler e Ferguson a contendersi una maglie in mediana.

