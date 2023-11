In tribuna. Tre ballottaggi davanti a Skorupski. El Azzouzi, nuovo stop

Scelte obbligate in attacco, qualche dubbio tra difesa e centrocampo. Ed El Azzouzi di nuovo al palo, fermato da un fastidio accusato allo stesso muscolo, il gracile destro, che lo aveva tradito un mese fa al Mapei Stadium col Sassuolo. E così le defezioni sono sei: Orsolini, Karlsson, El Azzouzi, Bonifazi, Corazza e Soumaoro. Nulla che spaventi Motta, ma certo un problema adesso che di soste per le nazionali non ce ne sono più e si tirerà dritto fino a marzo. In difesa, davanti a Skorupski, ci sono tre ballottaggi: Calafiori resta in vantaggio su Lucumi per la maglia di centrale, a destra Posch deve guardarsi dalla concorrenza di De Silvestri, mentre sulla corsia opposta Kristiansen è un’incollatura davanti a Lykogiannis (sempre che da quella parte Motta non dirotti Calafiori).

A centrocampo Freuler e Aebischer viaggiano verso una riconferma, così come Ferguson, che agirà alle spalle di Saele, Zirkzee e Ndoye. Fabbian e Moro avranno una chance a partita in corso: se da centrocampisti o da esterni d’attacco lo si vedrà. Oltre la soglia dei ventimila biglietti venduti fin qui non si è andati, ma il cassiere spera in un sussulto in extremis. In tribuna, insieme con Joey Saputo, ci sarà lo stato maggiore del Cf Montreal: il presidente e ceo Gabriel Gervais e il direttore sportivo Olivier Renard, entrambi da qualche giorno in viaggio-studio a Casteldebole.

m. v.