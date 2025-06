In uscita. Il Genoa su Karlsson. Pyythia interessa al Palermo di Inzaghi

Dalla Croazia danno in frenata il possibile approdo di Martin Erlic alla Dinamo Zagabria. Il club croato ha sondato il terreno per il difensore rossoblù, acquistato un’estate fa dal Sassuolo per 7,5 milioni: ma la richiesta non si spinge oltre al prestito con diritto e per ora il Bologna attende offerte a titolo definitivo, pur cosciente di aver bisogno di una proposta da 5-5,5 milioni per non realizzare una minus valenza. Con la Dinamo potrebbe tornare a parlare più avanti: per ora, la corsia preferenziale può essere Parma, che già lo aveva cercato a gennaio e con cui il Bologna dialoga senza scartare l’idea di contropartite (Man).

Intanto, sul fronte uscite, Karlsson piace al Genoa, ma il Bologna punta a piazzarlo di ritorno all’Az, avendo messo nel mirino Van Bommel (20). Novità anche per il centrocampista Pyyhtia, di rientro dal prestito al Sudtirol: il finlandese piace al Palermo, una delle poche società di B con liquidà, che aveva puntato originariamente Salvatore Esposito dello Spezia, finito anche nel mirino del Bologna e del Besiktas. No al Partizan per il rinnovo del prestito di Ilic.

m. g.