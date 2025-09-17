In vendita dalle 12. Aston Villa, da oggi i 2.500 biglietti

Al via la prevendita in vista della prima uscita in Europa League del Bologna. Il match è in programma giovedì 25 settembre alle 21 ore italiane a Birmingham e la prevendita aprirà oggi alle 12 su circuito Vivaticket e attraverso il sito del Bologna, su cui sono precisate le specifiche relative ad acquisto, dati necessari e biglietto elettronico. Saranno 2500 i tagliandi a disposizione per il settore ospiti del Villa Park, al costo di 35 euro più diritti di prevendita: gli abbonati rossoblù avranno la prelazione e potranno acquistare fino a 2 tagliandi ciascuno. Dalle 12 di venerdì 19 settembre i biglietti eventualmente rimasti disponibili saranno venduti liberamente, ma considerato il numero di abbonati, la corsa al tagliando e l’esperienza di Champions della scorsa stagione, è probabile che i tagliandi andranno bruciati entro le primissime ore e non mancheranno code e polemiche di chi rimarrà escluso.

Il biglietto per l’accesso allo stadio sarà completamente digitale e sarà recapitato via mail, tramite link, nei giorni successivi all’acquisto.