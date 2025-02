In via Spino il ritrovo. Settore ospiti esaurito con 1.400 tifosi rossoblù

Saranno circa millequattrocento i bolognesi questa notte presenti sulle gradinate del Gewiss Stadium. La questura di Bergamo ha indicato in via Spino il ‘meeting point’ dei tifosi rossoblù: da lì verranno in qualche modo convogliati allo stadio. Col settore ospiti già esaurito da giorni resta il divieto di vendita libera di biglietti in tutti gli altri settori per i residenti dell’Emilia-Romagna. Tradotto: o si ha la residenza fuori regione oppure è perfettamente inutile mettersi in viaggio da Bologna sperando di poter acquistare un biglietto alle biglietterie del Gewiss Stadium.