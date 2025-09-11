Incantò in un Bologna-Fiorentina 3-3, sparì con Thiago. Poi solo prestiti per Emanuel: ora a Larissa. Dai tre assist all’esilio in Grecia. Vignato, la stella diventata meteora

Quattro anni fa doveva nascere una stella. E invece fu presto stellina, poi meteora e infine, se non pianeta morto, pianeta in viaggio verso semi sconosciute galassie dell’Egeo, segnatamente la squadra greca del Larissa. Lui è Emanuel Vignato (foto), classe 2000, l’enfant prodige che Riccardo Bigon pescò dal Chievo nell’estate 2020 in cambio di 2 milioni finiti nelle casse del club di Campedelli, consegnandolo poi al magistero di Sinisa Mihajlovic.

Chi non ricorda lo sfavillante pomeriggio del 2 maggio 2021, quando il fantasista di Negrar (Verona), prossimo a diventare ospite fisso dell’Under 21 azzurra, al Dall’Ara servì tre assist a Rodrigo Palacio in un 3-3 con la Fiorentina che Vincenzo Italiano ricorda ancora dal momento che quel giorno sedeva sulla panchina dei viola? Lo ricordano tutti. Ma anche nel calcio, come nella vita, non si può vivere di ricordi. Dopo la drammatica uscita di scena di Sinisa sulla panchina rossoblù arrivò Thiago Motta, a cui bastarono pochi mesi per dare il benservito a Vignato. Empoli, Pisa, Salernitana, di nuovo Pisa: tutte avventure senza lasciare traccia.

E adesso, è notizia di qualche giorno fa, il prestito dal Pisa ai greci del Larissa. Esiliato in buona compagnia, dal momento che anche il fratello più giovane Samuele, classe 2004 e ruolo non troppo diverso, dopo quattro stagioni fatte di promesse non mantenute al Monza da qualche giorno è diventato un calciatore del Rijeka, nel campionato croato. C’erano una volta i fratelli Vignato, che dovevano stupire il mondo. Non è successo, ma il loro viaggio continua: anche se su rotte lontane dalla serie A.

m. v.