Infortuni, mercato e gambe pesanti: Italiano aspetta il vero Bologna

Bologna, 25 agosto 2025 – Il giorno dopo la falsa partenza dell’Olimpico a Casteldebole la parola chiave è: fiducia. Una fiducia che ovviamente non deve essere cieca e incondizionata, ma deve avere il coraggio di guardare dritto negli occhi i primi novanta minuti ufficiali della stagione, con tutti gli annessi e connessi di una sconfitta che in ogni caso, quand’anche non lasciasse il segno, qualche riflessione la impone.

Tra assenze per squalifica (Miranda), infortuni pregressi e in corso d’opera (Holm, Immobile e Casale), mal di pancia di mercato (Lucumi) e ritardi di condizione diffusi (e qui la lista è lunga) per larghi tratti di partita sabato notte la Roma ha viaggiato a un ritmo che il Bologna non è stato in grado di reggere.

Chissà che il deficit di condizione evidenziato nella prima gara ufficiale della stagione non sia connesso anche a un dato anagrafico. L’undici titolare battezzato da Italiano all’Olimpico aveva un’età media di 30,3 anni, un limite di ‘anzianità’ mai raggiunto dai Bologna della scorsa stagione, tutti oscillanti tra i 24 e i 28 anni di media. Per la cronaca, l’età media dell’undici di Gasperini era di 26,6 anni. Può bastare questo a spiegare la prima mezzora di assoluta paralisi, quando la palla non usciva dalla metacampo di Skorupski se non con lanci lunghi e improduttivi per un attacco completamente scollegato dagli altri due reparti?

E’ sufficiente a spiegare perché sembrava che fosse il Bologna ad aver cambiato l’allenatore e la Roma a giocare con schemi collaudati? Probabilmente c’è dell’altro e attiene, per esempio, al mercato.

Al pronti via l’unico volto nuovo del mercato estivo in casa rossoblù era quello di Ciro Immobile, poi messo ko da un guaio muscolare che adesso rischia di tenerlo al palo per un mese. Nemmeno Gasperini nel battezzare la formazione ha largheggiato in volti nuovi: però la qualità degli unici due innesti del mercato in corso della Roma, parliamo di Ferguson e Wesley, hanno indirizzato sui binari giallorossi il corso della partita: Ferguson risultando quasi sempre imprendibile per i difensori rossoblù, Wesley segnando il gol da tre punti (con la decisiva collaborazione di Lucumi).

Una differenza non da poco, peraltro quasi messa in conto dai dirigenti rossoblù, che anche due estati fa completarono la squadra alle ultime curve del mercato pescando calciatori che poi, cammin facendo, avrebbero fatto ricche sia la classifica che le casse del club. Così come una rondine non fa primavera, una sconfitta non può ingenerare processi.

Semmai fa riflettere, come già detto, la differenza di cilindrata che all’Olimpico si è vista tra le due squadre, nonché la differenza di atteggiamento per larghi tratti di gara: Roma atleticamente e tatticamente dominante e Bologna passivo e costretto a confuse ripartenze.

Roba che, a giudicare la partita, sembrava che fosse stato il Bologna, in estate, ad aver cambiato il manico e non i dirimpettai giallorossi. Ha ragione Italiano ad avere fiducia. Il tempo per crescere (e per schierare un Bologna vero) c’è, ma non va sprecato.