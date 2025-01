Italiano: “Altri punti buttati”

Bologna, 12 gennaio 2025 – Il Bologna apre il 2025 con un pareggio, ripartendo dal Dall’Ara dove gli errori avevano condizionato l’ultimo match dello scorso anno terminato con la sconfitta per 3-2 contro il Verona. Contro la Roma il punteggio impatta invece sul 2-2, con il rigore subito a tempo scaduto e l’indecisione di Skorupski sul gol di Saelemaekers che ha aperto le danze a far recriminare i rossoblù che, dopo aver ribaltato il risultato, ha sprecato anche alcune occasioni per portare a casa i 3 punti.

L’analisi di Vincenzo Italiano al termine del match parte proprio da quanto lasciato sul terreno di gioco e sul fatto di non essere riusciti a chiudere il match: “Altri punti buttati. Ho visto una reazione mostruosa al loro gol, mi dispiace molto per i ragazzi, però nei minuti finali deve emergere la voglia di portare a casa il risultato, senza pensare all’estetica o alla giocata individuale ma alla sostanza”.

Il tecnico dei rossoblù poi ha comunque voluto sottolineare il carattere dei suoi, elogiando la reazione dopo la sconfitta contro il Verona: “La mia squadra comunque è stata straordinaria anche stasera, con grande spirito, ed è arrivata la risposta che volevamo dopo aver perso col Verona. Continuo a vedere crescita da parte di tutti”.