Aston Villa Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 25 settembre 2025 – Piazzata lì, nel cuore delle West Midlands, Birmingham è una porta su tutta la Gran Bretagna. Seguendo l’express way, in due ore sei a Manchester, a Londra o a Bristol. Ma attenzione a non sbagliare la partenza: perché alle 17 il traffico si stringe come un pericoloso imbuto. Più o meno alla stessa ora locale, ieri Vincenzo Italiano si è presentato nel salotto del Villa Park per apparecchiare un’Europa League che, proprio dal debutto di Birmingham, può diventare l’autostrada del nuovo sogno rossoblù. A patto di tenere le mani ferme e sicure sul volante.

"A livello emozionale dobbiamo farci trovare più pronti, forse l’anno scorso in Champions abbiamo avuto un rispetto esagerato degli avversari", sentenzia subito l’allenatore del Bologna. E le sue parole sono benzina per incendiare l’orgoglio di un gruppo che undici mesi fa, uscì sconfitto (2-0) e catechizzato dal confronto con l’Aston Villa. Li chiamano romanzi di formazione. Ecco, per Italiano il suo Bologna ora ha le spalle più larghe e quella coccarda sopra il petto. "Dobbiamo cercare in questo mini-torneo di otto gare di portare dentro un po’ di esperienza in più perché ce l’abbiamo. Serve partire col piede giusto". Poi usa un termine che è la chiave della sua interpretazione alla partita e, in generale, a tutta l’Europa League: "Dovremo essere più sfacciati. Certo, affrontiamo una squadra che se non è la più forte di tutta la competizione, è sicuramente la più forte del nostro girone. Ma il nostro obiettivo è quello di passare il girone".

Le circostanze strizzano l’occhio ai rossoblù. I leoni d’oro che campeggiano su Trinity Road sembrano addormentati: tre punti in cinque giornate di Premier, penultimo posto, con appena un gol segnato, quello di domenica scorsa al Sunderland dopo 533 minuti di digiungo. "Sono in ritardo, magari – argomenta il tecnico rossoblù – ma non in crisi. L’Aston Villa resta una squadra temebilissima. Un anno fa mi impressionò per intensità e forza. E questo stadio poi sarà una bolgia".

Gli analisti di Opta posizionano il Bologna al sesto posto nella griglia delle favorite per la vittoria finale: primi proprio i Villans, poi la Roma e il Nottingham di Ndoye. "Se sentiamo la pressione? No, fare grandi prestazioni dev’essere l’unica nostra ansia. Dobbiamo cercare di essere noi stessi". Sottinteso: non quelli con la pancia piena in estate. "Siamo partiti un po’ a rilento: ma nell’ultima gara vinta sul Genoa abbiamo aggiunto qualcosa. E i nuovi devono entrare nei nostri meccanismi. Sono convinto che Rowe arriverà, come Bernardeschi, che ora, crescerà anche di intesa coi compagni. Abbiamo margini, ma dobbiamo cercare di accelerare i tempi". A proposito: domenica si va già a Lecce: "Faremo lunghi viaggi, a volte non ci alleneremo proprio: avremo bisogno di tutti".

In dieci minuti di conferenza, un solo sorriso - mezzo accennato poi -, e lo sguardo sempre serio, concentrato: è un Italiano diverso rispetto a un anno fa. Stasera, per coltivare nuovi sogni, anche il Bologna dovrà dare la stessa impressione.

Le probabili formazioni

ASTON VILLA: 4-2-3-1; 23 Martinez, 2 Cash, 4 Konsa, 5 Mings, 22 Maatsen, 26 Bogarde, 7 McGinn, 9 Elliott, 27 Rogers, 19 Sancho, 11 Watkins. In panchina: 40 Bizot, 3 Lindelöf, 14 Torres, 20 Jimoh-Alob, 17 Malen, 12 Digne, 44 Kamara, 29 Guessand, 10 Buendia. Allenatore: Unai Emery BOLOGNA: 4-2-3-1, 1 Skorupski, 20 Zortea, 26 Lucumi, 14 Heggem, 22 Lykogiannis, 8 Freuler 19 Ferguson, 7 Orsolini, 80 Fabbian, 11 Rowe, 9 Castro. In panchina: 25 Pessina, 13 Ravaglia, 2 Holm, 33 Miranda, 41 Vitík, 10 Bernardeschi, 6 Moro, 24 Dallinga, 21 Odgaard, 28 Cambaghi. Allenatore: Italiano.

Dove vederla in tv

La partita si giocherà nello stadio Villa Park di Birmingham. Fischio d’inizio alle ore 21. Arbitra Jesus Gil Manzano. Il match si potrà vedere in diretta tv su SKY