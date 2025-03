Italiano: "Bravi a vincere, ora tutti i punti sono pesanti"

Bologna, 9 marzo 2025 – Felice per il risultato ma ancora critico per la gestione nel finale. Vincenzo Italiano accoglie in maniera positiva il successo in trasferta con il Verona, sottolineando proprio la necessità di ritrovare la gioia lontano dalle mura del Dall’Ara: "È facile vincere davanti al nostro pubblico, fuori però avevamo perso qualcosa e oggi secondo me siamo stati più bravi. Ci siamo un po’ complicati la vita nel finale ma i ragazzi mi sono piaciuti. Continuano a dare un grande supporto anche chi subentra, penso a Aebischer ma anche a Cambiaghi. Dovevamo dare una risposta".

Importanza di Odgaard e le sfide future

Il tecnico del Bologna ha poi parlato di Odgaard e di quanto il giocatore danese sia determinante, evidenziando anche il suo ritorno in campo dopo l’infortunio e il tempo per rivederlo al meglio della forma, ora che si è guadagnato anche la chiamata con la nazionale: "È un giocatore che dopo il primo periodo dove non riuscivamo a farlo sbloccare, nel momento in cui gli abbiamo cambiato ruolo, è esploso, è sbocciato. Si sente a suo agio a lavorare in quella zona del campo. Dopo un periodo di adattamento, lavora in maniera veramente esemplare. Ha questa capacità di essere centrocampista e attaccante, ha questa concretezza quando vede lo specchio della porta. Chiaramente è stata una bella sorpresa in quella zona del campo, ci sta dando grandissime soddisfazioni. Speriamo di riaverlo in condizione come prima di farsi male, perché è arrivato a un livello davvero top".

Il tecnico rossoblù poi ha parlato del momento della squadra e delle prossime partite: "Il cammino è ancora lungo, per noi era importante continuare tra le due vittorie. Ci siamo riusciti e di questo noi siamo contenti. Se avete visto i risultati che arrivano dagli altri campi, si fatica tutti a vincere una partita. Adesso i punti pesano e andare a vincere non è semplice. Siamo già molto bravi a portare a casa questa vittoria".