Italiano, che risposta. "Vincere qui dopo la sosta è un segnale di maturità. Ora la testa a Bucarest»

Italiano aveva chiesto ai suoi uomini un segnale di maturità lontano dal Dall’Ara: pienamente accontentato. Aveva anche chiesto a tutti di stare sulla corda, titolari e riserve, "perché – spiega il tecnico nel dopo gara – nel calcio di oggi chi finisce le partite è ancora più importante di chi le comincia". Il pensiero corre al gol-capolavoro di Orsolini, quella fucilata da fuori area che nella ripresa non ha lasciato scampo a Caprile mettendo la vittoria in cassaforte.

Particolare di non poco conto: era una vittoria fuori casa che in campionato mancava da sette mesi. "Stiamo confermando i segnali positivi visti già qualche settimana fa – gongola il tecnico –. Avevo chiesto ai miei giocatori più furbizia, più malizia e una migliore gestione dei momenti della partita. Essere riusciti a fare tutto questo qui, dopo una sosta, e su un campo difficile come quello di Cagliari è un segnale importante di crescita e di maturità".

Italiano non nasconde che temeva molto le trappole di Pisacane. "Temevamo la loro capacità di ribaltare l’azione e siamo stati bravi a concedere poco, a parte l’intervento nel primo tempo di Ravaglia su Felici, che è stato decisivo per farci vincere la partita".

Bravi tutti, "sia chi ha giocato dall’inizio e sia chi è subentrato". Il più bravo di tutti, però, ancora una volta è stato Riccardo Orsolini, che dopo il ‘Caravaggio’ pennellato sul campo (sesto gol ai sardi in carriera: una vera bestia nera) è corso verso la panchina ad abbracciare il suo allenatore a riprova di un’empatia reciproca fortissima. Le parole d’elogio di Italiano trasudano affetto ancor prima che stima professionale: "Orso è arrivato a scollinare sul piano della maturità calcistica, perché ha capito quello che serve, al di là dei gol, per aiutare la squadra. Esserci riuscito entrando dalla panchina è la prova che sul piano della mentalità è cresciuto tantissimo". E ancora: "Lui i gol li ha sempre segnati ma questi sono numeri elevatissimi, da top player. E’ tornato carico dalla nazionale, dove ha fatto un assist importante: se oltre a segnare tanto riesce a mandare in gol i compagni con continuità diventa un ‘top’ davvero completo".

L’Orso è la ciliegina sulla torta, ma è tutta la squadra ad essere cresciuta di condizione: vedi alla voce Holm, Heggem, Vitik, Bernardeschi e Odgaard. "Stiamo iniziando a maturare e a crescere di intesa – ammette Italiano –. Ma dobbiamo continuare su questa strada e non perdere l’entusiasmo".

E’ lo stesso entusiasmo dei trecento tifosi rossoblù che ieri hanno fatto festa ammutolendo il pur caldissimo ambiente della Unipol Domus. Gente pronta a fare il bis tra tre giorni, quando la meta sarà Bucarest, lo Steaua e l’Europa League. "Sbloccarsi e vincere in trasferta è sempre importante, specie qui. Ogni volta che vengo a Cagliari per preparare la partita perdo tre anni di vita. Ma adesso abbiamo subito un’altra trasferta in Europa e anche lì abbiamo bisogno di aggiungere punti alla nostra classifica, perché l’Europa League è una competizione tosta". Se è per questo nemmeno la serie A scherza. E c’è già un Bologna lassù.