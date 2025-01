Italiano: “Non si può andare sempre a mille, muoviamo la classifica e andiamo avanti”

Bologna, 25 gennaio 2025 – Vede il bicchiere mezzo pieno Vincenzo Italiano al termine della sfida contro l’Empoli, terminata con il punteggio di 1-1. Un punto forse più utile ai toscani che al Bologna visto il ritmo tenuto dalle altre squadre in lotta per un piazzamento europeo ma i rossoblù hanno comunque mosso la classifica e ora si trovano al sesto posto.

Il tecnico di Karlsruhe ha voluto sottolineare proprio l’impossibilità di raccogliere sempre il massimo, visti anche i molteplici impegni ravvicinati che ha dovuto affrontare la squadra nelle ultime settimane: “Non si può sempre andare a ritmi altissimi anche se giustamente ci proviamo. Va dato merito all’Empoli che nel primo tempo ha spezzettato molto la partita e ci ha rovinato i piani”.

Italiano ha poi dato merito ai suoi, capaci di rimanere in partita e alzare il ritmo del gioco, pur non ai livelli ai quali la squadra di aveva abituato nelle ultime uscite: “Siamo stati bravi a pareggiarla presto e siamo cresciuti nella ripresa: non abbiamo avuto fortuna su tanti palloni sporchi nella loro area nel finale, ma venire qui a vincere non é mai facile”.

Una chiosa finale poi anche sulla corsa europea, con i tre punti che avrebbero certamente fatto più comodo ai rossoblù ma anche in questo caso l’allenatore del Bologna ha voluto guardare al futuro e alla capacità di uscire dal Castellani con un punto comunque importante: “Muoviamo la classifica e andiamo avanti”.