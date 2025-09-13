Italiano: "Il Milan ha grandi qualità, daremo battaglia"

Bologna, 13 settembre 2025 – Oltre 120 giorni dopo, sarà ancora Milan-Bologna. Niente Coppa Italia in palio questa volta ma i primi passi di questa nuova stagione che di fatto è ancora un cantiere aperto dal punto di vista della crescita del gruppo. Come ribadito da Vincenzo Italiano nel presentare la gara del Meazza, che in campionato nell’ultima occasione finì 3-1 per i rossoneri in rimonta: “Non avendo più le Coppe è chiaro quali saranno i loro obiettivi. Mi aspetto una squadra arrembante, che cercherà di farci male quando ha la palla. Noi dovremo cercare prima di tutto la prestazione, perché siamo sempre alla terza giornata. Cercheremo di aggiunger qualità al nostro gioco e dare battaglia, ci vorrà comunque ancora del tempo. Dopo i primi 20’ di Roma abbiamo aggiustato il tiro e con il Como abbiamo fatto una grande prestazione. Dovremo cercare di aggiungere un altro mattoncino”.

I nuovi arrivi

Il tecnico rossoblù ha parlato poi dell’inserimento dei nuovi, a partire da Rowe: “Sono contento di come ha approcciato e la sua voglia di mettersi a disposizione. La pausa delle nazionali ci ha un po’ rallentato nell’inserimento degli ultimi acquisti. Heggem? Bellissima sorpresa, ha fatto una partita strepitosa. Per quello che deve essere è un difensore a tutti gli effetti, grande attenzione e concentrazione, bravo nei duelli. Ci ha confermato le impressioni, siamo contenti. E’ un soldato, è applicato. Quando abbiamo la palla dovrà avere più dimestichezza ma arriverà anche quello. Tutti hanno questa grande voglia di capire i nostri meccanismi e la nostra struttura di gioco, tutti chiedono tanto prima e dopo gli allenamenti, prepariamo alcune clip per fargli capire alcune cose. Sono straordinari”.

Su Bernardeschi

Una parentesi anche su Bernardeschi che al Meazza potrebbe avere qualche chance di giocare: “Fede arriva da tre anni in un calcio totalmente diverso, se n’è reso conto subito anche lui toccando con mano anche quello che forse poteva essersi dimenticato. Lo sto stimolando, sta crescendo e il suo mancino ci potrà dare tantissimo. Nel momento in cui tornerà a ragionare da giocatore italiano a tutti gli effetti, tornerà quello che ha vinto scudetti, coppe e un europeo e potrà esserci utilissimo”.

La corte del Milan

Dopo la vittoria in Coppa Italia e prima del rinnovo si era parlato di un forte interessamento proprio del Milan ma in questo caso Italiano chiude ogni voce che si era alimentata in quelle settimane: “Il focus per me è Bologna, l’attenzione è qui. Ho sempre detto che qui sto bene, che qui si crescerà sicuramente perché il club è ambizioso e la piazza con il suo entusiasmo spinge tutti a dare il massimo e a migliorarsi settimana dopo settimana. Se ci sono apprezzamenti verso il lavoro svolto fa piacere a tutti, a me allo staff e ai ragazzi. Fine qui però, si pensa al Bologna perché ogni anno è più difficile, con squadre che si rinforzano, vogliono crescere e magari vincerle tutte. Per noi, dobbiamo pensare a vincere partita dopo partita”.

Capitolo infortuni

Inevitabile poi non parlare anche degli infortuni, con Holm, Casale e Immobile ai box, ai quali si sono aggiunti anche Pobega e Sulemana: “Si fa di tutto per cercare di limitare e stare attenti, fai riposare giocatori, accorci sedute e altro. Sono situazioni che vanno messe in preventivo, poi accadono cose imprevedibili come per Holm e Immobile. Ci sono alcuni che magari sono predisposti ad avere alcuni problemini. Ci chiediamo sempre come eliminare questi infortuni, purtroppo le stiamo provando tutte e cercheremo di trovare le soluzioni”.

Castro Lucumi

Con l’undici titolare che sarà sempre un incognita, Italiano ha usato parole al miele sia per Castro che Lucumi: “Santi è guarito totalmente, ha fatto 4 mesi con un solo piede. Ora è tornato il Castro che conoscevamo. Con Jhon ho parlato tanto Quello che mi interessa è l’ultimo colloquio, a fine mercato. Affronteremo questo campionato insieme, per essere sempre all’altezza della situazione. Ha capito che bisogna fare un grande campionato, per il Bologna e per sé stesso. Ha ottenuto la qualificazione ai mondiali, è tornato con una mente più sgombra, potrà essere un punto di riferimento per questa squadra. Uno come lui, quando è in giornata è un giocatore di alto livello”.