Bologna, Italiano dimesso dall'ospedale: quando torna al lavoro il tecnico rossoblù

Bologna, 28 ottobre 2025 – Vincenzo Italiano si prepara a tornare in panchina. Arrivano infatti buone notizie dal Policlinico S.Orsola-Malpighi: il tecnico rossoblù è stato dimesso nella mattinata di oggi dopo che le condizioni cliniche sono migliorate al punto da permettere ai dottori di dare il via libera per la fine del ricovero (avvenuto lunedì 20 per polmonite).

È questa la buona notizia che si apprende dalla nota diffusa dal Bologna che ha voluto ringraziare “il prof. Stefano Nava, direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister”.

Italiano a lavoro, ma non subito in panchina

Italiano rientrerà al lavoro già domani, giorno della partita contro il Torino in programma alle 20.45 al Dall’Ara. Il tecnico di Karlsruhe non sarà però subito presente in panchina, ma osserverà la sfida con i granata dagli Sky Box dello stadio e probabilmente continuerà a non avere contatti diretti con la squadra a scopo precauzionale. Dopo l’apprensione dovuta alla notizia del suo ricovero per polmonite e le due partite saltate, rispettivamente contro FCSB in Europa League e contro Fiorentina in casa, sarà ancora David Niccolini ad andare in panchina contro il Torino in attesa di riavere Italiano a pieno regime presumibilmente per il prossimo turno europeo.