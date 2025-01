Italiano è già nel futuro. Al Dall’Ara arriva il Monza: "Bologna vuol dire fiducia, sono un allenatore felice»

Chiedimi se sono felice. Ieri in sala stampa a Vincenzo Italiano è stato chiesto e dal taschino il tecnico ha tirato fuori perfino il superlativo. Ecco il manifesto di un allenatore che vive con pienezza la sua avventura professionale: "Sono felicissimo di tutto quello che mi circonda, dal rapporto coi giocatori e col club, all’atmosfera che si respira al Dall’Ara. Mi auguro che questa simbiosi non finisca mai e non vedo nessun motivo per complicare questo percorso, anche perché quello che è stato costruito precede il mio arrivo: è una cosa che ogni volta che incontravo il Bologna percepivo quando qui c’erano Sinisa e Thiago".

Di quella felicità all’andata il viaggio a Monza ha rappresentato il primo granello. Al Brianteo era il 22 settembre e i gol di Urbanski e Castro regalarono al tecnico e ai suoi ragazzi la prima robusta iniezione di fiducia in forma di tre punti. La fiducia: ecco l’altro tema forte della vigilia.

"Rispetto alla partita dell’andata – dice Italiano – l’approccio dei ragazzi oggi è diverso, in questi cinque mesi ci siamo conosciuti, io mi fido delle loro qualità e loro hanno capito che possono fidarsi di me e del mio staff. E questo è stato uno step importante per tutti".

Ricapitolando: Bologna, per Italiano, oggi vuol dire fiducia (reciproca) e felicità. Ma vuol dire anche saper sfruttare, dopo gli elogi di San Siro, l’arrivo al Dall’Ara della maglia nera del campionato, ancorché rianimata dalla recente vittoria con la Fiorentina, la prima della gestione Bocchetti. Con l’Inter di Inzaghi il Bologna mercoledì notte ha fatto un figurone, ma adesso da Bocchetti a trabocchetti, quelli che oggi disseminerà lungo la strada il Monza, il passo può essere breve.

"Noi dobbiamo sfruttare il nostro momento positivo – aggiunge – sapendo che tornare in campo dopo appena tre giorni pone il tema del recupero fisico. Ho ancora qualche ora per scegliere ma manderò in campo solo chi mi dà la garanzia di poter performare al cento per cento".

Tra i pali ci sarà Ravaglia (con Skorupski ‘dirottato’ sulla sfida di Champions col Borussia), al centro della difesa dovrebbe tornare Lucumi, così come davanti si annunciano due maglie da titolare per Dallinga e Dominguez, risparmiati nella notte del 2-2 in casa Inter.

A proposito: "Volete sapere la cosa che anche adesso mi rende più felice quando penso alla partita di mercoledì? Come si sono fatti trovare pronti quelli che fin qui hanno giocato di meno. Dopodiché anche mercoledì abbiamo fatto cose belle e meno belle, e succederà di nuovo perché questo è il calcio".

Italiano respinge invece al mittente l’idea che sia il suo calcio iper offensivo a prevedere, qualche volta, le rimonte altrui in coda alle partite.

"Mi sono riguardato il rendimento delle mie squadre in carriera – rivela Italiano –. A volte ho rimontato e a volte mi sono fatto rimontare, ma i due dati si equivalgono. L’importante è essere se stessi e avere sempre un’identità".

Chiusura col mercato. "Tutto è migliorabile – osserva –. Se temo uscite eccellenti? Non posso pensare a un Bologna peggiorato dal mercato...". Quello sarebbe un duro colpo per la felicità.