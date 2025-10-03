Italiano e la via dell’ottimismo. "E’ un punticino, ma sono fiducioso. Un anno fa eravamo messi peggio. L’obiettivo resta passare il turno»

Italiano, beato lui, si fa bastare il pareggio. "Togliamo lo zero dalla nostra classifica e ci prendiamo un punticino – dice –. Ai ragazzi a fine partita l’ho ricordato: un anno fa a questo punto della stagione stavamo peggio, sono convinto che cresceremo". Così parla un allenatore moderatamente critico che in questo passaggio delicato della stagione ha la necessità di spargere positività nel gruppo a dispetto del pochissimo che ieri hanno espresso i suoi ragazzi sul campo. Non è buonismo, forse è buonsenso da paziente padre di famiglia quello che lo porta a sforzarsi di vedere, nonostante tutto, il bicchiere mezzo pieno.

"Il primo tempo mi è piaciuto perché lo abbiamo approcciato bene e perché ho visto la compattezza che serviva. Non abbiamo concesso quasi niente ai nostro avversari". In realtà è un quasi grande come una casa: grande come l’occasione da gol capitata sui piedi di Manzambi, occasionissima sventata da un Castro in versione estremo difensore. Se il primo tempo a Italiano è piaciuto pur con tutto l’ottimismo del mondo non può essergli andata a genio la ripresa.

"Lì abbiamo sofferto – ammette – perché loro sono cresciuti tanto fisicamente, più di quanto mi aspettassi: non credevo che avrebbero tenuto botta. Noi ci siamo un po’ accesi solo nel finale". Un fuoco fatuo, perché i cambi questa volta non hanno portato nulla. A proposito: perché Orsolini panchinato dopo 66 minuti a beneficio di un Bernardeschi che ha fatto flop come a Lecce?

"Orso lo avevo tenuto in campo col Genoa perché in quel momento stavamo prendendo campo e lui in area può essere decisivo. Stavolta la dinamica della partita era diversa, il Friburgo spingeva e Orso era costretto a difendere sul loro terzino". I dubbi sulla decisione restano, specie dopo aver visto l’ultima mezzora di Bernardeschi. Ma per Italiano non è serata da infierire coi giudizi. Anzi: partono inattese caramelle. "L’ingresso di Rowe e Bernardeschi ci ha portato energia", azzarda il tecnico. Che però ammette: "Ci sono calciatori che oggi a livello di condizione sono indietro: ma cresceranno tutti. I ragazzi devono stare sereni, siamo al 2 ottobre e, come ho detto loro a fine partita, un anno fa eravamo messi peggio. Oggi andiamo ancora a folate, ma c’è tempo e ci sono enormi margini di crescita. Ci dobbiamo credere e io resto fiducioso".

Nell’attesa non perde di vista l’obiettivo dichiarato dell’avventura in Europa League. "Da ottavi o da ventiquattresimi dobbiamo cercare di andare avanti in questa competizione. Una competizione che si conferma di grande livello, con squadre di valore: questo Friburgo lo conferma. Quanto a noi dobbiamo crescere e abituarci a prendere confidenza con le partite ravvicinate che si giovano il giovedì e la domenica. Le aspettative nei nostri confronti sono grandi, ma non devono diventare pressioni negative. Il salto di qualità non è mai immediato: avviene per gradi".

A patto di muoversi nella direzione giusta. Al Pisa, domenica, l’ardua sentenza.